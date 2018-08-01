Аэропорт в Париже закрыли после драки двух французских рэперов, опубликовано видео

Рэперы и их свита принялись жестоко избивать друг друга на глазах у других пассажиров

Известные во Франции рэп-исполнители Буба и Каарис устроили в среду драку в одном из терминалов парижского аэропорта Орли, после которой администрация воздушной гавани частично закрыла находящийся там же аэровокзал. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Первый холл терминала Орли-Уэст (Западный) закрыт из-за потасовки пассажиров, которые задержаны полицией. Холл временно закрыт, ожидаются задержки с отправлением самолетов", – говорится в сообщении администрации, размещенной на официальной странице в Twitter.

Драка произошла в зале выхода на посадку западного терминала Орли. Рэперы и их свита принялись жестоко избивать друг друга на глазах у других пассажиров. Как видно из видеозаписей очевидцев, оперативно поделившихся увиденным в соцсетях, потасовка быстро переместилась в помещения расположенного в терминале магазина "дьюти-фри", где враждующие стороны продолжили выяснять отношения, попутно громя прилавки с парфюмерными изделиями.

Как передало агентство France-Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах, полиция задержала на месте событий обоих рэперов, ставших зачинщиками беспорядков. Усмирять страсти подоспели сотрудники пограничной полиции, дежурившие на паспортном контроле. В общей сложности вместе с Бубой и Каарисом задержаны 11 человек. Причины и обстоятельства массовой драки сейчас выясняются.

Рэпер Буба (Booba, наст. имя Эли Яффа) – известный во Франции исполнитель песен в жанре рэп. За свою карьеру он выпустил восемь "золотых" и три "платиновых" альбома, а также установил французский рекорд по продажам треков в цифровом формате. Каарис (Kaaris, наст. имя Оку Арман Гнокури) – уроженец Кот-д'Ивуара, добившийся во Франции широкой известности на рэп-сцене. В частности, ему в заслугу ставят популяризацию во Франции трэпа – одной из разновидностей американского хип-хопа, популярной в южных штатах США.

Личный конфликт между двумя музыкантами возник в 2014 году, когда в одной из радиопередач Каарис заявил о намерении сместить с вершины музыкального Олимпа общепризнанного "короля рэпа" Бубу. С тех пор они ведут жестокую полемику в своих текстах, обмениваясь колкими обвинениями.

Ранее самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина на Ибицу, был вынужден совершить экстренную посадку в Париже, поскольку капитан сообщил, что 20 отдыхающих принимают участие в "пьяной" драке на борту.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяные россияне устроили потасовку в парижском аэропорту. Два французских пограничника получили травмы после "общения" с русскими туристами, которые вылетали из Парижа в Рио-де-Жанейро.