Агрессия России, "Северный поток – 2" и другое: Европарламент принимает новую резолюцию
Обсуждение будущих отношений Брюсселя и Москвы назначено на 11 марта
Члены Европарламента проведут дебаты по докладу представительницы Латвии Сандры Калниете на тему будущих отношений Евросоюза и России.
Как сообщили в проекте резолюции Европарламента, обсуждение этой животрепещущей темы назначено на 11 марта, а на следующий день евродепутаты по ней проголосуют.
В этом документе рекомендательного характера говорится, что ЕС должен быть готовым к введению новых санкций, если Россия продолжит нарушать международное право.
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Также в резолюции звучит призыв "критически и всеобъемлющим образом переоценить отношения с Российской Федерацией" и обосновать свой вывод тем, что и внутренняя, и внешняя политика Москвы противоречат целям и базовым ценностям ЕС.
Отдельное внимание уделяется российской агрессии против Украины, на фоне которой Европарламент считает, что Россию больше нельзя расценивать как "стратегического партнера; принципы, провозглашенные 2-й статьей соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть и ограничить взаимодействие с Россией областями совместного интереса, такими, как борьба против терроризма и климатических изменений".
"Любой базовый документ об отношениях между ЕС и Россией должен зиждиться на полном соблюдении международного права, хельсинкских принципов ОБСЕ, принципов демократии, прав человека и верховенства права, а также позволять вести диалог о решении глобальных проблем, укреплении глобального управления и выполнении международных правил, особенно в части обеспечения европейского порядка, безопасности на пространстве европейского соседства и на Западных Балканах", – говорится в проекте.
Также отмечается, что до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины, ЕС не может "рассматривать постепенное возвращение к "бизнесу как обычно".
Также автор резолюции призывает остановить строительство газопровода "Северный поток-2", поскольку это противоречит стратегическим интересам ЕС, и к готовности вводить санкции, особенно в отношении российских граждан, "пропорционально угрозам, которые представляет Россия".
Напомним, что минувшей осенью Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН утвердил очередной раз обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".
Мы также писали, что в декабре Генассамблея ООН также проголосовала за разработанную и внесенную на рассмотрение Украиной резолюцию с осуждением нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму.
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