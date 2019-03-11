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Агрессия России, "Северный поток – 2" и другое: Европарламент принимает новую резолюцию

Сегодня, 11:24

Обсуждение будущих отношений Брюсселя и Москвы назначено на 11 марта

Фото: Flickr
Агрессия России, "Северный поток – 2" и другое: Европарламент принимает новую резолюцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/629/588/5c862958827ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/629/588/5c862958827ad.jpg Евросоюз Обсуждение будущих отношений Брюсселя и Москвы назначено на 11 марта

Члены Европарламента проведут дебаты по докладу представительницы Латвии Сандры Калниете на тему будущих отношений Евросоюза и России.

Как сообщили в проекте резолюции Европарламента, обсуждение этой животрепещущей темы назначено на 11 марта, а на следующий день евродепутаты по ней проголосуют.

В этом документе рекомендательного характера говорится, что ЕС должен быть готовым к введению новых санкций, если Россия продолжит нарушать международное право.

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Также в резолюции звучит призыв "критически и всеобъемлющим образом переоценить отношения с Российской Федерацией" и обосновать свой вывод тем, что и внутренняя, и внешняя политика Москвы противоречат целям и базовым ценностям ЕС.

Отдельное внимание уделяется российской агрессии против Украины, на фоне которой Европарламент считает, что Россию больше нельзя расценивать как "стратегического партнера; принципы, провозглашенные 2-й статьей соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть и ограничить взаимодействие с Россией областями совместного интереса, такими, как борьба против терроризма и климатических изменений".

"Любой базовый документ об отношениях между ЕС и Россией должен зиждиться на полном соблюдении международного права, хельсинкских принципов ОБСЕ, принципов демократии, прав человека и верховенства права, а также позволять вести диалог о решении глобальных проблем, укреплении глобального управления и выполнении международных правил, особенно в части обеспечения европейского порядка, безопасности на пространстве европейского соседства и на Западных Балканах", – говорится в проекте.

Также отмечается, что до тех пор, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины, ЕС не может "рассматривать постепенное возвращение к "бизнесу как обычно".

Также автор резолюции призывает остановить строительство газопровода "Северный поток-2", поскольку это противоречит стратегическим интересам ЕС, и к готовности вводить санкции, особенно в отношении российских граждан, "пропорционально угрозам, которые представляет Россия".

Напомним, что минувшей осенью Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН утвердил очередной раз обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".

Мы также писали, что в декабре Генассамблея ООН также проголосовала за разработанную и внесенную на рассмотрение Украиной резолюцию с осуждением нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму.

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Тег Европарламент, резолюция, агрессия России, санкции против России , Северный поток 2

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Источник:

Интерфакс-Украина

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