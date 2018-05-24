Акробаты из Эстонии удивили мир своими трюками – невероятное видео

В сети бешеными темпами становится популярным видео акробатов из Эстонии. В течение нескольких минут спортсмены удивляют своими достижениями.

Навыки, после упорных тренировок, применили в причудливых трюках. Скажем, благодаря визуальному эффекту, один акробат запрыгивает в рот другого, второй – выскочил из шорт и тотчас залетает в них снова, третий – после нескольких прицельных сальто в воздухе – попадает прямо в отверстие надувного шара или даже баскетбольного корзины. Такой сообразительностью эстонцы за считанные дни привлекли внимание уже почти 10 миллионов зрителей.

Ранее мы писали, что в социальной сети "Фейсбук" стремительно набирает популярности ролик, в котором маленький мальчик, возрастом около 3 лет, активно преодолевает целый спортивный марафон, устроенный его родителями.

Кроме этого, мы писали, что акробатка сорвалась с высоты при выполнении трюка в цирке. 20-летняя Юлия Тикаева, акробатка из московского коллектива Алишера Алиева, 5 января выступала в программе "Партерный полет" и сорвалась с высоты около четырех метров. По словам очевидцев, ее не удержал партнер, когда гимнасты исполняли трюк.