Акробаты из Эстонии удивили мир своими трюками – невероятное видео

Сегодня, 14:54

Удивительное выступление спортсменов дополнено визаульными эффектами


В сети бешеными темпами становится популярным видео акробатов из Эстонии. В течение нескольких минут спортсмены удивляют своими достижениями.

Навыки, после упорных тренировок, применили в причудливых трюках. Скажем, благодаря визуальному эффекту, один акробат запрыгивает в рот другого, второй – выскочил из шорт и тотчас залетает в них снова, третий – после нескольких прицельных сальто в воздухе – попадает прямо в отверстие надувного шара или даже баскетбольного корзины. Такой сообразительностью эстонцы за считанные дни привлекли внимание уже почти 10 миллионов зрителей.

Ранее мы писали, что в социальной сети "Фейсбук" стремительно набирает популярности ролик, в котором маленький мальчик, возрастом около 3 лет, активно преодолевает целый спортивный марафон, устроенный его родителями.

Кроме этого, мы писали, что акробатка сорвалась с высоты при выполнении трюка в цирке. 20-летняя Юлия Тикаева, акробатка из московского коллектива Алишера Алиева, 5 января выступала в программе "Партерный полет" и сорвалась с высоты около четырех метров. По словам очевидцев, ее не удержал партнер, когда гимнасты исполняли трюк.
Эстония, трюки, акробаты, трюк
Источник:

"Сегодня"

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