Ален Делон загремел в больницу после инсульта

Известный французский актер Ален Делон лечится в одной из клиник Швейцарии. Об этом информирует Agence France-Presse.
По словам его сына Энтони Делона, его отец перенес операцию в одной из парижских больниц. Там он в течение трех недель пребывал в отделении интенсивной терапии. Сейчас состояние 83-летнего Алена Делон стабилизировалось.
"Он вернулся в Швейцарию и отдыхает", — рассказал Энтони Делон.
Ранее секс-символ 60-х годов, французский актер Ален Делон был госпитализирован в одну из больниц в пригороде Парижа. Актер попал в клинику с подозрением на инсульт, однако позже стало известно, что на самом деле произошло с известной во всем мире звездой.
Отмечается, что актер уже долгое время страдает от головных болей и головокружений, вызванных аритмией.
Напомним, что два года назад звезду прооперировали во Франции. Тогда Ален Делон жаловался на боли в ноге и спине. Актер перенес операцию на бедренной артерии.
Ранее мы писали о том, что Ален Делон заявил о завершении кинокарьеры.
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