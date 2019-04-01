Американцу грозит десять лет за кражу из Освенцима
Речь идет о детали рельсов, по которым в концлагерь прибывали эшелоны с узниками
В Польше задержан 37-летний американец, пытавшийся выкрасть экспонат из музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Мужчина признал свою вину.
Во время посещения мемориала Холокоста турист попытался украсть часть железнодорожных путей в бывшем лагере смерти. Речь идет о детали рельсов, по которым в концлагерь прибывали эшелоны с узниками.
Охрана музея вызвала полицию после сообщения о краже от одного из посетителей.
Американца обвиняют в краже предмета, представляющего культурную ценность, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, обвиненный в пособничестве в убийстве 300 тысяч человек в фашистском концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 96-летний Оскар Гренинг скончался в больнице.
Также мы писали, что студенты бразильского института в Сан-Паулу получили необычное учебное пособие – останки немецкого врача Йозефа Менгеле, который проводил жуткие опыты над узниками концлагеря Освенцим.
Кроме этого суд приговорил к тюремному заключению сроком на восемь месяцев политика из Национал-демократической партии Германии (НДПГ), продемонстрировавшего в общественном бассейне нацистскую татуировку.
Кроме того, читайте интервью с узницей Освенцима Анастасией Гулей.
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