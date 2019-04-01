Американцу грозит десять лет за кражу из Освенцима

Речь идет о детали рельсов, по которым в концлагерь прибывали эшелоны с узниками

Фото: Pixabay

Американцу грозит десять лет за кражу из Освенцима //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/244/a7c/5ca244a7cc84d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/244/a7c/5ca244a7cc84d.jpg 2019-04-01T20:11:20+03:00 Евросоюз Речь идет о детали рельсов, по которым в концлагерь прибывали эшелоны с узниками

В Польше задержан 37-летний американец, пытавшийся выкрасть экспонат из музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Мужчина признал свою вину.

Во время посещения мемориала Холокоста турист попытался украсть часть железнодорожных путей в бывшем лагере смерти. Речь идет о детали рельсов, по которым в концлагерь прибывали эшелоны с узниками.

Охрана музея вызвала полицию после сообщения о краже от одного из посетителей.

Американца обвиняют в краже предмета, представляющего культурную ценность, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, обвиненный в пособничестве в убийстве 300 тысяч человек в фашистском концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 96-летний Оскар Гренинг скончался в больнице.

Также мы писали, что студенты бразильского института в Сан-Паулу получили необычное учебное пособие – останки немецкого врача Йозефа Менгеле, который проводил жуткие опыты над узниками концлагеря Освенцим.

Кроме этого суд приговорил к тюремному заключению сроком на восемь месяцев политика из Национал-демократической партии Германии (НДПГ), продемонстрировавшего в общественном бассейне нацистскую татуировку.

Кроме того, читайте интервью с узницей Освенцима Анастасией Гулей.

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