Автобус с украинцами попал в серьезное ДТП в Румынии

Четверых пассажиров доставили в больницу, их жизням сейчас ничего не угрожает

Экскурсионный автобус с украинскими туристами попал в ДТП на территории Румынии. Как сообщают сами туристы, авария произошла 6 мая около 20:00 по местному времени в результате того, что автомобиль Volkswagen (с двумя местными женщинами) выехал на встречную полосу. Избежать столкновения не удалось, пишет "Киев Оперативный".

От удара автобус слетел в неглубокий кювет. В результате аварии были госпитализированы четыре человека. Все они сейчас в местной больнице. По предварительной информации, серьезных травм никто не получил. Как сообщает женщина-очевидец "все более-менее обошлось, потому что почти все спали". Всем остальным выделили новые автобусы и везут в Измаил Одесской области, откуда они уже поедут поездом.

Напомним, недавно в Румынии перевернулся автобус с украинскими и молдавскими туристами. По предварительным данным, погибли трое детей. Еще 20 человек получили ранения, пятеро из них – в тяжелом состоянии. Автобус двигался по маршруту Стамбул – Бухарест – Кишинев.

Ранее в уезде Сату-Маре на трассе DN19 в поселке Чуперчень (Румыния) в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три украинца.