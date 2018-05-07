Автобус с украинцами попал в серьезное ДТП в Румынии

Вчера, 15:45

Четверых пассажиров доставили в больницу, их жизням сейчас ничего не угрожает

Фото: kyivoperativ.info
Фото: kyivoperativ.info

Экскурсионный автобус с украинскими туристами попал в ДТП на территории Румынии. Как сообщают сами туристы, авария произошла 6 мая около 20:00 по местному времени в результате того, что автомобиль Volkswagen (с двумя местными женщинами) выехал на встречную полосу. Избежать столкновения не удалось, пишет "Киев Оперативный".

От удара автобус слетел в неглубокий кювет. В результате аварии были госпитализированы четыре человека. Все они сейчас в местной больнице. По предварительной информации, серьезных травм никто не получил. Как сообщает женщина-очевидец "все более-менее обошлось, потому что почти все спали". Всем остальным выделили новые автобусы и везут в Измаил Одесской области, откуда они уже поедут поездом.

Напомним, недавно в Румынии перевернулся автобус с украинскими и молдавскими туристами. По предварительным данным, погибли трое детей. Еще 20 человек получили ранения, пятеро из них – в тяжелом состоянии. Автобус двигался по маршруту Стамбул – Бухарест – Кишинев. 

Ранее в уезде Сату-Маре на трассе DN19 в поселке Чуперчень (Румыния) в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три украинца.
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