"Бабушка перформанса" получила своим портретом по голове

Марина Абрамович, сама того не ведая, стала центральной фигурой перформанса другого артиста

Культовая современная художница получила картиной по голове на собственной ретроспективной выставке, проходившей в Италии.

Инцидент произошел в музее Палаццо Строцци во Флоренции – во время раздачи автографов мужчина, находившийся в группе поклонников 71-летней художницы вдруг ни с того ни с сего ударил ее картиной. По иронии судьбы, на холсте была изображена сама Абрамович.

Обидчика пожилой артистки сразу же арестовали – им оказался 51-летний чех. Он объяснил, что сам нарисовал портрет Абрамович, а нападение на женщину назвал своим собственным перформансом.

Очевидно, он на него оказало впечатление интервью с Мариной Абрамович, которая буквально за несколько дней до случившегося сравнила перформанс с театром и назвала его "живым искусством".

Пока что остается неизвестным, какие мотивы на самом деле побудили нападающего ударить знаменитую художницу, однако директор музея утверждает, что Марина Абрамович не пострадала.

Сама женщина утверждает, что не собирается подавать на своего обидчика в суд.

Напомним, несколько лет назад мы писали о нападении на художника Андрея Александровича-Дочевского, у которого украли кошелек и ноутбук.

Также сообщалось об украинской художнице Марине Ткаченко, которая создает свои картины из кофе.