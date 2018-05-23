Баски требуют "конфедеративных" отношений с Испанией

Сегодня, 17:35

Политические силы хотят предложить новый статут автономии

Фото: ntv.ru
Фото: ntv.ru

В Испании Баскская националистическая партия (БНП) и левая региональная партия "Бильду" хотят добиться "конфедеративных" отношений с Испанией. Об этом пишет ТАСС

Политические силы хотят предложить преамбулу нового устава автономного сообщества. Партии хотят, чтобы статут включал в себя право принимать решения и рассматривал Баскские земли как отдельную нацию. Такой устав будет основан на "конфедеративном" принципе отношений с Испанией. 

Статут также предусматривает признание "права и способности басков решать, выражать и осуществлять свою коллективную волю" для достижения "добровольно согласованных формул сосуществования". БНП и "Бильду" согласны, что новый политический статус региона "будет базироваться на свободной и демократически выраженной воле баскского народа, как напрямую, в различных формах консультаций и/или референдумов, так и посредством их законных представителей".

Ранее бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался от повторного назначения в качестве руководителя региона после давления со стороны правительства Испании.
Испания, баски, автономия, устав

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