Безопасная вечеринка: в Германии стартовал 185-й Октоберфест

Сегодня, 22:36

Фестиваль пива в Мюнхене продлится до 7 октября


Попробовать лучшие алкогольные напитки немецких пивоварен, примерить национальные костюмы, послушать выступления местных музыкантов и посетить различные аттракционы можно в течение двух недель – до 7 октября.

Поднять кружки над центром стола, посмотреть друг на друга и хором произнести "prost", что по-немецки означает "будем". Именно так, по традиции, должно проходить застолье. Этому на Октоберфесте непременно обучают гостей со всех уголков мира.

Ежегодно фестиваль начинается с приветственного слова главного человека в городе – мэра. Рекомендации не подрывать здоровье, первая кружка пива – и официально – стартует Октоберфест.

На территории фестиваля можно находиться с 10 утра до 10 вечера, курить – строго запрещено. В этом году – служба безопасности установила большое количество камер наблюдения.

В прошлом году фестиваль также проводился при усиленных мерах безопасности.

Обидно может удивить в этом году цена алкогольных напитков – литр пива стоит более 10 евро.

Впрочем, Октоберфест – это не только пиво, но и невероятное количество разнообразных аттракционов, ярмарки и яркая шоу-программа.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал интересные факты о пивном празднике, а также о том, как Германия его отмечает.
Германия, фестиваль, октоберфест, Мюнхен
Источник:

"Сегодня"

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