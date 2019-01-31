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Brexit больно ударит по Греции, лишив миллиардов евро

31 января, 18:06

Неожиданный спад туристического потока из Великобритании может подорвать экономику страны

Фото: AFP
Brexit больно ударит по Греции, лишив миллиардов евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/31c/aa2/5c531caa234f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/31c/aa2/5c531caa234f0.jpg Евросоюз Неожиданный спад туристического потока из Великобритании может подорвать экономику страны

Правительство Греции готовит специальные меры в виде законопроектов и президентских указов, которые могут потребоваться в случае "жесткого" выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, чтобы сохранить приток британских туристов в страну. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя греческого МИДа.

Среди мер, рассматриваемых Афинами, сохранение безвизового въезда для британских туристов, а также прежнего статуса для граждан Великобритании, проживающих в Греции, без применения к ним ограничений, которые предусмотрены для граждан, не входящих в ЕС государств.

Для Греции туризм является важнейшей сферой экономики, на долю которой приходится порядка одной шестой ВВП. Британцы занимают второе место по количеству туристов в Греции – ежегодно страну посещает порядка 3 млн граждан Великобритании.

Согласно данным Центробанка Греции, граждане Великобритании обеспечили туристическому сектору страны доход в размере 1,9 млрд евро в 2018 году. Число британских туристов в прошлом году сократилось на 1,7% – до 2,9 млн человек.

Правительство Греции пока не делает заявлений по этому поводу, поскольку официальная позиция предполагает, что Великобритания и ЕС все-таки заключат соглашение об условиях Brexit.

Напомним, Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай жесткого сценария выхода Великобритании из Евросоюза. 

Кроме того, выход Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем скажется и на отношениях с Украиной, поскольку Киев потеряет сильного партнера, который всегда выступал за санкции против Российской Федерацией.

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Тег экономика, туризм, Великобритания, Греция, брексит, Brexit

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Интерфакс

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