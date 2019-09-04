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Британец приучил свою черепаху ходить с ним в паб

4 сентября, 03:07

По словам мужчины, он надевает на любимца поводок и тот охотно идет с ним в бар

В британском городе Тьюрксберри мужчина приучил свою черепаху каждый вечер ходить с ним в пивную. Домашний любимец, которому исполнилось семь лет, охотно позволяет надеть на себя поводок и спокойно идет по городу к знакомой "наливайке".

Владелец животного рассказал, что раньше люди удивлялись такому соседству в пабе, а теперь с удовольствием фотографируются с ней и даже на вывеске пивной написано, что тут рады черепахам.

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Напомним, ранее 18-летняя переселенка из Луганска Любовь Таропина и 20-летний житель Луцка Юрий Гнатюк сняли на видео жестокое издевательство над котенком. Провинившегося животного в наказание сначала засунули в морозилку, затем закрыли во включенной духовке, "отжали" в стиральной машине, а потом выбросили в окно со 2-го этажа. Дело о жестоком обращении с животными дошло до суда. Девушка признала свою вину и получила два года лишения свободы условно.

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Также сообщалось, что в Киеве живодер на глазах у детей выбросил щенка из окна. От полученных травм животное погибло на месте.

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Великобритания Британия черепаха

Источник: Сегодня

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