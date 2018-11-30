Бундестаг и Бундесвер атаковали хакеры – СМИ

Пока в США анализируют новые уловки российских хакеров, депутаты Бундестага, Бундесвер и несколько посольств в Берлине подверглись кибератаке. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на Федеральное ведомство по охране конституции, передает Deutche Welle.

По данным журнала, атаку 14 ноября могла осуществить кибергруппировка Snake (Turla), которое связывают с российскими спецслужбами.

Хакеры получили доступ к электронным ящикам немецких депутатов. Речь идет о партийной почте, уточняет издание. Сколько именно ящиков сломали, а также или произошла утечка данных, не сообщается.

В Федеральном ведомстве по охране конституции отметили, что "жертвы кибератак связаны в основном со сферами государства и политики".

Как подозревают, группировки Snake может стоять за хакерской атакой на правительственную сеть Германии, которая состоялась в начале 2018 года. В отчете Федерального ведомства по охране конституции за 2016 говорится, что группа Snake, известная также под названием Turla, существует с 2005 года и имеет "очень сложное и высококачественное вредоносное программное обеспечение".

Напомним, украинские органы власти также неоднократно подвергались кибернападениям. Например, в ноябре-2018 хакерской атаке подверглось Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МТОТ). Хакеры модифицировали некоторые страницы сайта МТОТ для распространения спам-контента. Атаку удалось остановить.

А министр иностранных дел Павел Климкин отмечал, что МИД Украины минимум раз в неделю подвергается кибератакам. Он призвал страны Европы внимательно относиться к угрозе кибератак на объекты критической инфраструктуры.