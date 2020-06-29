Бывший премьер Франции сядет в тюрьму: суд вынес жесткий приговор

Суд также лишил Франсуа Фийона права занимать выборные должности в течение ближайших десяти лет

Бывший премьер-министр Франции и кандидат в президенты Франсуа Фийон приговорен к двум годам тюрьмы и еще трем – условно. Он также должен выплатить 375 тыс. евро штрафа.

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Фийона судили по громкому делу о фиктивных рабочих местах его жены Пенелопы. В период с 1998 по 2013 год Пенелопа Фийон формально числилась помощницей депутата Национального собрания. За это время она получила из государственной казны 613 тысяч евро, пишет RFI.

Пенелопа Фийон получила три года условно и штраф 375 тыс. евро.

Суд также лишил Франсуа Фийона права занимать выборные должности в течение ближайших десяти лет; Пенелопу Фийон – в течение ближайших двух лет.

Кроме того, виновным признан и один из бывших коллег Фийона. Его приговорили к трем годам заключения условно и 20 тысячам евро штрафа – тоже условно.

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Адвокаты супругов Фийонов уже заявили, что защита опротестует решение суда.

Фийон возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 годы. В 2017 году он ушел из политики после того, как проиграл президентские выборы, заняв третье место.

Напомним, Франсуа Фийон – не единственный французский политик, который на посту главы правительства присваивал госсредства. По этой же статье экс-президенту Франции Николя Саркози грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 миллиона евро.

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