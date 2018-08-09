Цены и налоги на сигареты вынуждают французов бросать курить

Сегодня, 15:57

От табака в течение одного года отказался миллион жителей Франции

Фото: milicad / Freepik
Фото: milicad / Freepik

Число курильщиков во Франции в 2017 году снизилось на миллион человек в результате последовательного повышения цен на сигареты, сообщили местные СМИ.

Согласно данным главного управления французской таможни, продажи табака уменьшились на 9,2%, начиная с января 2018 года. Специалисты связывают эту тенденцию с последовательным повышением цен на сигареты. Последний рост цен был в марте — в среднем на 94 цента, следующее повышение планируется в апреле 2019 года — на 50 центов, а потом в ноябре 2019 года — также на 50 центов.

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Предполагается, что к 2020 году стоимость пачки сигарет составит 10 евро. По мнению главы Национального комитета по борьбе с табакокурением Ива Мартине, цена пачки сигарет может достичь и 15 евро. В настоящий момент средняя цена на пачку сигарет во Франции составляет около 8 евро.

Как отмечается, число французских курильщиков в 2017 году сократилось на миллион по сравнению с 2016 годом.

"С ростом налогообложения мы можем надеяться, что эти результаты будут устойчивыми", — считает министр здравоохранения Франции Аньез Бузин.

По данным министерства, снизилось число курильщиков, в том числе среди безработных — с 38,8% до 34%.

Как известно, Министерство финансов Украины предлагает ввести дополнительный коэффициент 1,4 от минимального акциза для табачных изделий в случае реализации их по цене ниже 1,65 от минимального акциза. Акциз на сигареты в Украине рассчитывается в гривнах, на другие товары в евро. Поэтому ужесточение налогов частично "съедает" инфляция.

Более подробно о том, как будут меняться цены на алкоголь и табачные изделия в Украине, читайте в материале сайта "Сегодня": Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать: почему так и чего ждать дальше.

Ранее сообщалось, что за год в Украине от курения умирают 85 тысяч человек:
Франция, сигареты, табак, курение, акцизы, рост цен
Источник:

"Капитал"

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