Чехия оказалась под ударом российских спецслужб – доклад разведки

Доклад о действиях иностранных спецслужб на территории Чехии за 2017 год в понедельник опубликовала разведка страны

Российские спецслужбы пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения. Об этом сообщает Информационная служба безопасности ЧР (BIS) в докладе за 2017 год, передает Radio Praha.

По словам пресс-секретаря BIS Ладислава Штиха, Чехии cледует более тщательно следить за тем, кто является финальным владельцем компаний, принимающих участие в гостендерах. Из данных, опубликованных в докладе, следует, что представители российских разведслужб в 2017 году более активно стремились проникнуть в чешскую среду, чем в предыдущие годы.

Доклад о действиях иностранных спецслужб на территории Чехии за 2017 год в понедельник опубликовала также Военная разведка. По ее сведениям, иностранные агенты пытались кроме сбора информации усилить свое влияние на чешские политические и экономические структуры.

Как пишет Reuters, в докладе также говорится о том, что российские спецслужбы причастны к хакерским атакам на Министерство иностранных дел Чехии в 2017 году.

Согласно выводам BIS, две хакерских атаки на информационную инфраструктуру чешского МИД были совершены хакерской группировкой APT28, которую связывают с российским правительством и обвиняют в других кибератаках в Германии и США.

"Все выводы указывают на то, что это была кампания по кибершпионажу Turla, которая исходит от ФСБ, и APT28/Sofacy, которую связывают с российской военной разведкой ГРУ", - говорится в отчете BIS.

В докладе спецслужбы Чехии говорится, что во время взлома хакеры получили доступ к более чем 150 почтовым ящикам сотрудников, в том числе к письмам и вложениям.

"Таким образом, они получили данные, которые могут быть использованы для будущих атак, а также список потенциальных целей практически во всех важных государственных учреждениях", - сказано в сообщении.

Ранее руководитель чешской Службы безопасности и информации (BIS) Михал Коуделка заявил, что Россия и Китай представляют непосредственную угрозу безопасности Чехии и других стран Европейского союза.

Напомним, ранее правоохранительные органы Чехии задержали граждан РФ по обвинению в кибератаке на компьютерную систему внешнеполитического ведомства страны.