Черновое соглашение по Brexit устраивает Лондон – Мэй

Переговоры Брюсселя и Лондона по Выходу Великобритании из Ес продолжаются

Черновое соглашение между Брюсселем и Лондоном о выходе королевства из ЕС все больше соответствует тому, за что отдавали свои голоса британские подданные на референдуме 2016 года, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Черновое соглашение по Brexit значительно приближает нас к тому, за что голосовали британцы (за выход страны из Евросоюза – Ред.)", – приводит в среду, 14 ноября, телеканал Sky News заявление Мэй в ходе выступления в парламенте.

В свою очередь лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что "Лейбористская партия уважает результат (референдума по Brexit – Ред.), но вовсе не проявляет уважения к хаосу, который создало правительство во время переговоров".

"Правительство Британии создало хаос и теперь не может от него избавиться", - подчеркнул Корбин.

Ранее в среду официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что переговорщики ЕС и Великобритании работали, не покладая рук, последние дни над соглашением по Brexit и содержанием политической декларации о будущих отношениях.

Как уже сообщалось, Евросоюз предложил Великобритании продлить еще на год переходный период после Brexit.

Мы также писали, что из-за Brexit экономика Великобритании ежегодно теряет 26 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 500 млн фунтов стерлингов в неделю.