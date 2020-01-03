Что нужно знать о нидерландских деликатесах: репортаж с устричной фермы

Нидерландские устрицы – деликатес, известный на весь мир. Их выращивают в водах Северного моря в провинции Зеландия. Там работает более трехсот устричных ферм. И только там разводят особый сорт – треугольные плоские. Их видела корреспондент новостей "Сегодня"в Европе. Она побывала на одном из местных хозяйств.

Это маленькое рыбацкое село Эрсеке, известное на всю Европу. Его называют гастрономической столицей Нидерландов. Здесь выращивают и продают самые вкусные устрицы. Ежегодно за этим деликатесом сюда приезжает более миллиона туристов.

Более ста лет семья Жана Дога занимается этим ремеслом. Владелец проводит для новостей "Сегодня" экскурсию по хозяйству. Рассказывает что, моллюсков разводят только в натуральных условиях, на дне Северного моря.

"Применяем несколько техник. Например, одни выращиваем на высоте одного метра от дна моря, контейнеры переворачиваем каждую неделю, чтобы устрицы имели красивую форму. Другой сорт выращиваем именно на дне, в песке. Видите, какие у них разные ракушки, это – гладкие, а эти – шершавые", – рассказывает Жан Дога, владелец устричной фермы.

Чтобы вырастить одну устрицу нужно от двух до девяти лет. Затем ее достают со дна моря и еще на месяц кладут в специальный бассейн.

"Когда мы получаем устриц, то стучим ими друг о друга. Если слышим звук пустоты, то эту раковину выбрасываем или возвращаем в море, она не выросла", – говорит Жан.

Жан предлагает попробовать самый популярный сорт – Империал. И рассказывает, как правильно есть: сначала нужно слить всю жидкость из раковины, ведь это обычная морская вода, перевернуть устрицу, еще раз слить остатки жидкости и только тогда смаковать деликатес.

"Устриц нужно несколько секунд пожевать и проглотить, тогда почувствуете послевкусие", – говорит он.

В Нидерландах выращивают несколько десятков сортов устриц, самая дорогая стоит 14 евро, это почти 350 гривен.

"Здесь я впервые попробовал устриц и научился их есть. Наиболее мне подходит горячее приготовление", – отмечает Ульрих Геркхар, турист из Германии.

"Это место порекомендовали друзья. Здешние устрицы имеют островатый вкус, но мне нравится", – делится Элвин Улагенс, туристка из Бельгии.

И только здесь разводят редкий сорт треугольных плоских устриц.

"Вот они. Отличаются размером – больше остальных. На вкус не так соленые. Растут чуть больше двух лет. Но клиенты их не часто заказывают, мало знают о них", – говорит Джудис Кристианс, работница устричной фермы.

Устриц отсюда экспортируют в Японию, Китай, Малайзии и большинство стран Европы. Заинтересовались и украинские рестораторы, сейчас ведут переговоры о поставках.

Напомним, ранее мы сообщали, что устрицы входят в список сильнейших афродизиаков. Мы также рассказывали, как приготовить мидии.

Смотрите видео, как правильно выбирать морепродукты:

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