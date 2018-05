Цукерберг согласился, чтобы его речь в Европарламенте транслировали в прямом эфире

Встречу генерального директора Facebook Марка Цукерберга с депутатами Европарламента во вторник будут транслировать в прямом эфире. Об этом сообщил президент Европейского парламента Антонио Таяни в Twitter.

"Я лично обсудил с генеральным директором Facebook господином Цукербергом возможность веб-трансляции встречи с ним. Я рад сообщить, что он принял это новое прошение. Отличная новость для граждан ЕС. Я благодарен ему за уважение, высказанную в Европарламент. Встреча завтра с 18: 15 до 19:30 (по времени Брюсселя)", – написал Таяни.

Изначально предполагалось, что Цукерберг проведет закрытую встречу с лидерами политических групп Европарламента и отдельными депутатами. Таинственность встречи вызвала критику со стороны депутатов Европарламента, политиков и общественности.

Встреча будет сфокусироваться на недавнем скандале с Facebook.

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Ранее в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью Vox заявил, что на устранение проблемы с утечкой данных пользователей соцсети уйдет несколько лет.