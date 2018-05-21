Цукерберг согласился, чтобы его речь в Европарламенте транслировали в прямом эфире

Сегодня, 19:15

Изначально предполагалось, что встреча будет закрытой, однако такой шаг вызвал волну критики

Марк Цукерберг. Фото: Getty
Марк Цукерберг. Фото: Getty

Встречу генерального директора Facebook Марка Цукерберга с депутатами Европарламента во вторник будут транслировать в прямом эфире. Об этом сообщил президент Европейского парламента Антонио Таяни в Twitter.

"Я лично обсудил с генеральным директором Facebook господином Цукербергом возможность веб-трансляции встречи с ним. Я рад сообщить, что он принял это новое прошение. Отличная новость для граждан ЕС. Я благодарен ему за уважение, высказанную в Европарламент. Встреча завтра с 18: 15 до 19:30 (по времени Брюсселя)", – написал Таяни.

fb48fdc6e49f71013fadcfc8b773cb62

Изначально предполагалось, что Цукерберг проведет закрытую встречу с лидерами политических групп Европарламента и отдельными депутатами. Таинственность встречи вызвала критику со стороны депутатов Европарламента, политиков и общественности.

Встреча будет сфокусироваться на недавнем скандале с Facebook. 

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Ранее в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью Vox заявил, что на устранение проблемы с утечкой данных пользователей соцсети уйдет несколько лет.
Европарламент, речь, facebook, цукерберг, Cambridge Analytica

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: instagram.com/zuck

Как выглядит типичный день Марка Цукерберга

15 Декабря 2017, 06:10

Несмотря на загруженный график, Цукерберг находит время на спорт, путешествия, светские мероприятия и, конечно же, на семью

США

Офис компании Cambridge Analytica. Фото: AFP

Цукерберг выступит по поводу скандального сбора данных в Facebook

21 Марта, 16:05

Основатель социальной сети должен представить информацию в течение 24 часов
Загрузка...

Бизнес

Марк Цукерберг. Фото: AFP

Цукерберг извинился перед американскими властями

10 Апреля, 08:52

Глава Facebook пообещал усерднее работать над безопасностью

Финансы

Марк Цукерберг и конгрессмены США. Фото: AFP

Дела Facebook пошли на лад после допроса Цукерберга

11 Апреля, 09:53

Показания основателя социальной сети успокоили инвесторов

Бизнес

Марк Цукерберг. Фото: Getty

Цукерберг за день обеднел на 6 млрд долларов

20 Марта, 08:37

Основатель Facebook пока остается четвертым в списке главных богачей планеты

США

фото AFP

Цукерберг не собирается идти в отставку из-за скандала с Facebook

5 Апреля, 15:20

Основатель социальной сети также не собирается увольнять сотрудников, причастных к утечке данных пользователей
Загрузка...