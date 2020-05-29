Дело командующего "боснийских головорезов" Младича откладывается на неопределенный срок

Решение о переносе слушания принимается в третий раз

Судебные слушания по делу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, назначенные на 16-17 июня, были отложены на неопределенный срок. Об этом объявил Международный Суд в Гааге.

По данным Секретариата Суда, судьи по делу не смогут присутствовать на слушаниях из-за отсутствия подходящих рейсов и необходимости самоизоляции через две недели после прибытия в Нидерланды. Возвращать их тоже будет проблематично.

Границы и аэропорты в стране проживания одного из судей закрыты, а полеты в страну проживания другого судьи не выполняются. Учреждение также учло тот факт, что сам Младич находится в опасности, и поэтому не рекомендуется вступать в контакт с людьми за пределами тюрьмы ООН в Гааге.

Реклама

Читайте также: В гаагском отеле найден мертвым свидетель защиты Младича

Решение о переносе слушания принимается в третий раз. Сначала это должно было состояться в марте, но было отложено из-за того, что Младич перенес операцию по удалению опухоли.

В тренде Первая страна в Европе заявила о победе над коронавирусом

Генерал Младич был приговорен Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) 22 ноября 2017 года к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушения военных законов и положений. Он бежал от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

В марте 2018 года адвокаты Младича обратились в Международный Суд. Защита потребовала исправить все ошибки, допущенные в ходе судебного разбирательства, и оправдать Младича по всем десяти обвинениям. В качестве альтернативы адвокаты попросили пересмотреть дело.

Реклама

Прокуратура также подала жалобу. Она потребовала признать бывшего генерала виновным по первому обвинению: геноцид в пяти муниципалитетах в Боснии и Герцеговине. Во время пребывания в тюрьме Младич перенес три инсульта и сердечный приступ. По словам защиты, он не получал адекватной медицинской помощи в тюрьме.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама