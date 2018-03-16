Дело Скрипаля: Глава МВД Чехии проведет консультации со спецслужбами

Сегодня, 16:12

Уже определены несколько человек из российского посольства в Праге, которые могут быть высланы из страны

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар проведет встречи с руководителями спецслужб, чтобы принять решение о реакции на отравление в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает влиятельное чешское издание Aktualne.

"До конца текущей недели я хотел бы встретиться с директором Службы информационной безопасности (контрразведка) и с главой Управления по зарубежным связям и информации (разведка)", – сказал Метнар.

Он также рассказал, что в среду, 14 марта, встречался с новым британским послом в Чехии Николасом Арчером.

"Я выразил поддержку и предложил углубить сотрудничество наших и британских сил безопасности", – сказал Метнар.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что уже определены несколько человек из российского посольства в Праге, которые, в случае решения правительства и министра иностранных дел, могли бы быть высланы из страны.

Глава МВД эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления Скрипаля и его дочери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химическое оружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин. 
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