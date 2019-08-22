День Украинца в Польше: студент престижного вуза после учебы мечтает вернуться на родину

Полученные за границей знания и умения студент хочет реализовать в Украине

Накануне праздников по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости, программа "Сегодня" учредила дату, которой пока нет в официальном календаре — День Украинца. Журналисты надеются, что эта идея получит общенациональную поддержку. В этот день "Сегодня" рассказывают, как проходит обычный день украинцев, разбросанных по разным уголкам мира.

Например, корреспонденты побывали в польском городе Вроцлав. После Варшавы это – второй регион, где украинцев – больше всего. Каждый шестой житель Вроцлава – из Украины, их здесь – 100 тысяч. Сколько украинцев всего в Польше, никто точно не знает, называются данные от миллиона до двух.

В начале августа главное управление статистики Польши обнародовало данные: 470 тысяч украинцев оплачивают здесь страховые взносы, и этот показатель постоянно растет.

А в начале года одна из маркетинговых фирм провела исследование среди пользователей смартфонов. И выяснилось, что украинцев в Польше – 1 млн. 300 тысяч.

В Польшу украинцы приезжают преимущественно на заработок. Есть такие, которые открывают здесь собственный бизнес. Но многие украинцы приезжают в Польшу, чтобы получить образование.

"Сегодня" познакомились с Василием Хоминым. Ему 20 лет, родом из села Стрелки Львовской области. Уже три года учится в Люблинском университете Марии Кюри-Склодовской по специальности "международные отношения".

"В этом году в нашем университете учится 1800 студентов из-за границы, из них 1317 – украинцы", – говорит уполномоченная ректора по делам студентов Университета Марии Кюри-Склодовской Эвелина Панас.

За обучение Василий ежегодно платит 1.5 тыс. евро. Сейчас пишет научную работу.

"Тема моей работы — это квазигосударства в политике влияния Российской Федерации на постсоветском пространстве", – говорит украинский студент Василий Хомин.

Василий показывает "Сегодня" общежитие. Оно называется "Додека". Официально снимать здесь нельзя, поэтому Василий снимает условия проживания сам. Общежитие достаточно комфортабельное и относительно недорогое.

"Я плачу 440 злотых (приблизительно 2800 гривен. – Ред)", – говорит Василий Хомин.

Чтобы платить и за обучение, и за общежитие – приходится подрабатывать.

"Я работаю на фабрике по изготовлению автозапчастей. Это подработка. Гибкий график, его я сам себе выбираю", – рассказывает украинский студент Василий Хомин.

За месяц, если совсем нет лекций, можно заработать до 2,5 тыс. злотых. Это приблизительно 16 тыс. грн. Из них треть уходит на питание. Василий признается, что от украинских блюд не отказался бы.

"Когда домой приедешь, бабушка как приготовит вареники, суп вкусный", – с восхищением рассказывает Василий Хомин.

В Польше Василий — не один. В Гданьске уже четвертый год работает его мама. Но чаще они общаются по телефону, чем вживую.

"Очень горжусь тобой! Никогда не думала, что буду иметь такого лучшего сына в мире!", – говорит мама Василию по телефону.

А вечером у Василия Хомина – встреча с друзьями за просмотром любимой игры миллионов – футбола.

Треть польских студентов, получив диплом, оставляет родину — едет дальше в Европу. И у Василия другие планы. Уже знает, где применит знания.

"У меня есть очень сильное желание вернуться в Украину, очень сильное! Потому что это – моя Родина. Это страна, где я чувствую себя тем, кем я есть – я чувствую себя украинцем", – говорит Василий Хомин.

Каждый желающий может также поделиться тем, как проходит его день, на странице "Сегодня" в Facebook, используя хэштег #ДеньУкраїнця.

Ведь каждый наш день важен для нас и для страны!

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