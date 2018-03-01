Депутаты во Франции ночевали на улице из солидарности к бездомным

Французские депутаты решили провести необычную акцию. 50 депутатов местных органов власти провели ночь у Парижского железнодорожного вокзала.

Чиновники собрались с подушками и одеялами, чтобы обустроить себе спальные места. Левые, правые, оппозиция, зеленые и даже коммунисты с центристами. Полсотни политиков разных взглядов сегодня забыли о спорах. Вместо теплой постели в своих домах выбрали асфальт.

Депутаты провели под открытым небом всю ночь. Стоит отметить, что во Франции в последнее время крайне низкая температура воздуха. На такие жертвы политики идут, чтобы привлечь внимание к бездомным. С начала года во французской столице уже погибло 13 бездомных. Депутаты хотят, чтобы "людям улицы" власть отдала пустые помещения.

На улицах французской столицы, по подсчетам волонтеров, живут более 5000 бездомных. Половина – теплого убежища на зиму не нашла.

Ранее в английском городе Борнмут местные власти оснастили городские лавочки специальными защитными поручнями, которые не позволяют вытянуться на них в полный рост. Таким образом муниципалитет хотел отучить бездомных спать на скамейках. Однако этот ход привел к настоящим протестным акциям, и местные жители быстро заставили чиновников отказаться от идеи.

В Нью-Йорке, к пустующим стенам зданий предложили пристроить конструкции, напоминающие пчелиные соты. Суть этих пристроек в том, что каждая из них – это небольшая комната, в которой могут ночевать бездомные.