Девушке отпилили руку ради страховки
Девушка получила единоразовую выплату в размере 400 тыс. евро и ежемесячные выплаты около 3 тыс. евро
Полиция Словении обвинила женщину в том, что та отрезала себе руку циркулярной пилой, чтобы обманом получить выплаты по страховому полису, передает ВВС.
Женщина получила около 400 тысяч евро в качестве компенсации и ежемесячные выплаты в размере около 3000 евро.
Полиция утверждала, что группа людей намеренно отрезала женщине руку выше запястья в их доме в Любляне. Родственники отвезли пострадавшую в больницу, заявив, что она покалечилась, обрезая ветки.
Но чиновники заявили, что родственники оставили дома отрезанную руку, а не привезли ее в больницу, чтобы обеспечить постоянную инвалидность. Впрочем, врачам удалось вовремя привезти конечность и пришить ее.
В начале этого года были задержаны четыре члена семьи, но потом двоих из них отпустили. Позже 21-летнюю женщину и ее родственника приговорили к восьми годам заключения за мошенничество со страховкой.
Между тем, в России посетителя стоматологии избили из-за страховки. Побои вместо пломбы получил клиент частной стоматологии в российском Екатеринбурге. Мужчина обратился за помощью с острой болью. У мужчины была страховка, которая покрывала лечение. И когда администратор услышала, что тот живыми деньгами он рассчитываться не намерен – устроила скандал. А после того, как клиент начал снимать это на видео – набросилась на него с кулаками.
А аргентинская 24-летняя телезвезда и "самая сексуальная ведущая прогноза погоды" по мнению телезрителей Соло Перез застраховала свои ягодицы на два миллиона песо.
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