Девушке отпилили руку ради страховки

Девушка получила единоразовую выплату в размере 400 тыс. евро и ежемесячные выплаты около 3 тыс. евро

Фото: Pixabay

Девушке отпилили руку ради страховки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/84c/27f/5c884c27f0c8e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/84c/27f/5c884c27f0c8e.jpg 2019-03-13T02:18:18+02:00 Евросоюз Девушка получила единоразовую выплату в размере 400 тыс. евро и ежемесячные выплаты около 3 тыс. евро

Полиция Словении обвинила женщину в том, что та отрезала себе руку циркулярной пилой, чтобы обманом получить выплаты по страховому полису, передает ВВС.

Женщина получила около 400 тысяч евро в качестве компенсации и ежемесячные выплаты в размере около 3000 евро.

Полиция утверждала, что группа людей намеренно отрезала женщине руку выше запястья в их доме в Любляне. Родственники отвезли пострадавшую в больницу, заявив, что она покалечилась, обрезая ветки.

Но чиновники заявили, что родственники оставили дома отрезанную руку, а не привезли ее в больницу, чтобы обеспечить постоянную инвалидность. Впрочем, врачам удалось вовремя привезти конечность и пришить ее.

В начале этого года были задержаны четыре члена семьи, но потом двоих из них отпустили. Позже 21-летнюю женщину и ее родственника приговорили к восьми годам заключения за мошенничество со страховкой.

Между тем, в России посетителя стоматологии избили из-за страховки. Побои вместо пломбы получил клиент частной стоматологии в российском Екатеринбурге. Мужчина обратился за помощью с острой болью. У мужчины была страховка, которая покрывала лечение. И когда администратор услышала, что тот живыми деньгами он рассчитываться не намерен – устроила скандал. А после того, как клиент начал снимать это на видео – набросилась на него с кулаками.

А аргентинская 24-летняя телезвезда и "самая сексуальная ведущая прогноза погоды" по мнению телезрителей Соло Перез застраховала свои ягодицы на два миллиона песо.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Девушке отпилили руку ради страховки". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.