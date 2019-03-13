Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Девушке отпилили руку ради страховки

Сегодня, 02:18

Девушка получила единоразовую выплату в размере 400 тыс. евро и ежемесячные выплаты около 3 тыс. евро

Фото: Pixabay
Девушке отпилили руку ради страховки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/84c/27f/5c884c27f0c8e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/84c/27f/5c884c27f0c8e.jpg Евросоюз Девушка получила единоразовую выплату в размере 400 тыс. евро и ежемесячные выплаты около 3 тыс. евро

Полиция Словении обвинила женщину в том, что та отрезала себе руку циркулярной пилой, чтобы обманом получить выплаты по страховому полису, передает ВВС.

Женщина получила около 400 тысяч евро в качестве компенсации и ежемесячные выплаты в размере около 3000 евро.

Полиция утверждала, что группа людей намеренно отрезала женщине руку выше запястья в их доме в Любляне. Родственники отвезли пострадавшую в больницу, заявив, что она покалечилась, обрезая ветки.

Но чиновники заявили, что родственники оставили дома отрезанную руку, а не привезли ее в больницу, чтобы обеспечить постоянную инвалидность. Впрочем, врачам удалось вовремя привезти конечность и пришить ее.

В начале этого года были задержаны четыре члена семьи, но потом двоих из них отпустили. Позже 21-летнюю женщину и ее родственника приговорили к восьми годам заключения за мошенничество со страховкой.

Между тем, в России посетителя стоматологии избили из-за страховки. Побои вместо пломбы получил клиент частной стоматологии в российском Екатеринбурге. Мужчина обратился за помощью с острой болью. У мужчины была страховка, которая покрывала лечение. И когда администратор услышала, что тот живыми деньгами он рассчитываться не намерен – устроила скандал. А после того, как клиент начал снимать это на видео – набросилась на него с кулаками. 

А аргентинская 24-летняя телезвезда и "самая сексуальная ведущая прогноза погоды" по мнению телезрителей Соло Перез застраховала свои ягодицы на два миллиона песо.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Словения, мошенничество, женщина, страховка, рука

Вы сейчас просматриваете новость " Девушке отпилили руку ради страховки". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учительница разбогатела благодаря мелкому шрифту в документах

7 марта, 09:45

Женщина внимательно прочла юридические бумаги и выиграла деньги

Вилкул объяснил Супрун, какой должна быть страховая медицина в Украине

25 февраля, 20:58

Для бюджетников, пенсионеров и детей страховку должно купить государство, говорит нардеп

Страхование гаджетов и техники: что нужно знать

22 января, 15:00

Застраховать гаджет от всех возможных повреждений составляет 10% от его стоимости

Украинцам предлагают страховаться "от гололедицы": сколько стоит полис

10 января, 08:12

Страховые компании могут возместить ущерб от несчастного случая 

Искали почти год: студент из Ужгорода облил соперника кислотой

5 января, 06:22

Пострадавший получил серьезные повреждения лица и частично потерял зрение

Каждое третье ДТП в Украине происходит с водителем без автостраховки

20 ноября 2018, 12:04

Отсутствие страхового полиса грозит штрафом от 425 до 850 гривен

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все

Документалка про менструацию получила Оскар

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

Что известно о террористке Дрюк, перешедшей на сторону Украины
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)