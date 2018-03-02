Добропорядочный дворник из Франции оказался насильником, которого искали 30 лет

"Добропорядочный" пенсионер из города Пон-сюр-Самбр на севере Франции – оказался насильником. Его 30 лет искали и французская, и бельгийская полиция. Первое преступление мужчина совершил в 1988 году.

За это время следователи проверили более ста подозреваемых. Все зря. Лица злоумышленника не раскрывают. Но жители города, где он жил, в шоке. Все 30 лет он периодически нападал на девушек и женщин.

Задержали насильника благодаря цифровому оборудованию правоохранителей. Насильнику 57 лет. Ранее он работал дворником.

Напомним, 175 лет тюрьмы получил бывший врач американской сборной по гимнастике. Более полутора сотен девушек признались в том, что он годами насиловал и развращал их. Однако сам преступник признал только 10 случаев из более чем сотни. С обвинениями выступили 156 гимнасток. Под видом медицинских процедур Насар годами развращал и насиловал юных гимнасток.

Ранее в Польше с 1 января 2018 года официально заработал открытый реестр данных педофилов.

Также, весной в Тернополе педофил загремел за решетку на 10 лет. А в конце лета в Киеве задержали австрийца, подозреваемого в педофилии. Это – двукратный олимпийский чемпион по дзюдо Петер Зайзенбахер.