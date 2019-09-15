Экологически чистый и теплый: в Британии построили дом из пробок

За новую идею - использование пробки как строительного материала - архитекторов уже номинировали на престижную британскую Премию Стирлинга

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Для нас это обычная пробки от бутылки с вином. А вот для британских архитекторов – строительный материал. К тому же экологически чистый.

Стены имеют легкую текстуру и пахнут приятно.

Один из архитекторов проекта дома – Мэтью Барнетт Холланд – проводит "Сегодня" экскурсию. В этом доме он живет по выходным. Вместе со своими коллегами Дидо Милне и Оливером Уилтоном – спроектировали дом из пробок. Тех самых, которыми обычно закупоривают вино.

"Пробка – это очень интересный материал. Потому что его доставляют из леса. При этом не надо срезать деревья. Это чистый материал. Мы не скрепляли дом клеем", – рассказывает Мэтью Барнетт Холланд, архитектор.

За новую идею – использование пробки как строительного материала – архитекторов уже номинировали на престижную британскую Премию Стирлинга. Как лучший архитектурный проект года. Ведь дом экологически чистый, и его можно повторно перерабатывать.

Пробковый дом состоит вот из таких блоков. На вид они массивные, но весят не более килограмма.

Чтобы построить такое сооружение, понадобилось более тысячи таких блоков. Каждую из частей положили друг на друга. Венчает дом крыша в виде пяти пирамид. На верхушке – стекло, поэтому днем ​​внутри не нужно включать свет. И зимой в нем не холодно, потому что пробка не пропускает влагу.

"Мы хотели построить что-то простое, твердое и устойчивое из биовосстанавливающегося материала. Это первый такого рода дом. Мы ждем сотрудничества с фирмами, чтобы получить необходимые сертификаты для продажи таких домов на рынке", – говорит Дидо Милне, архитектор.

А вот сколько такой пробковый дом может стоить, архитекторы пока не подсчитали.

А тем временем актриса и секс-символ Голливуда Анджелина Джоли в рамках рекламной кампании показала свою недвижимость в очень необычном месте – тропическом лесу Камбоджи.

А в живописном швейцарском селе Монти Шьяга (Monti Sciaga, Ticino) местные власти продают разрушенные дома стоимостью в один швейцарский франк – примерно 0,9 евро или 1,02 доллара США. Таким образом они хотят привлечь внимание инвесторов, желающих вложить деньги в реставрацию жилья, и возродить привлекательность поселения.

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