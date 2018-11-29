Экс-министр Норвегии годами насиловал беженцев – прокуратура

Свейн Людвигсен предложил троим мигрантам позаботиться о том, чтобы они получили убежище взамен на интимные услуги

Прокуратура Норвегии обвиняет бывшего министра рыбной промышленности Свейна Людвигсена (2001-2005 гг.) в изнасиловании нескольких мигрантов, которым его страна дала убежище.

Ссылаясь на данные следствия, портал NRK пишет, что, начиная с 2011 года он в бытность главой региона Тромсе на севере Норвегии, предложил троим мигрантам позаботиться о том, чтобы они получили убежище взамен на интимные услуги.

"Мы подали обвинения, так как видим связь между властными полномочиями ответчика и жертвами", – цитирует издание прокурора.

Отмечается, что жертвы были значительно младше 72-летнего Людвигсена. К тому же один из них страдал от легкого психического недуга.

Следователи утверждают, что насилие происходило в доме министра, гостиничных номерах и правительственном офисе между 2011 и 2017 годами.

Напомним, что ранее в этом году в эпицентре сексуального скандала оказался один из самых популярных членов французского правительства - министр комплексных экологических преобразований Николя Юло.

Кроме того, в прошлом году стало известно и о сексуальных домогательствах в Европарламенте.



