Экс-министр Норвегии годами насиловал беженцев – прокуратура

Сегодня, 12:29

Свейн Людвигсен предложил троим мигрантам позаботиться о том, чтобы они получили убежище взамен на интимные услуги

Свейн Людвигсен. Фото: AFP
Свейн Людвигсен. Фото: AFP

Прокуратура Норвегии обвиняет бывшего министра рыбной промышленности Свейна Людвигсена (2001-2005 гг.) в изнасиловании нескольких мигрантов, которым его страна дала убежище.

Ссылаясь на данные следствия, портал NRK пишет, что, начиная с 2011 года он в бытность главой региона Тромсе на севере Норвегии, предложил троим мигрантам позаботиться о том, чтобы они получили убежище взамен на интимные услуги.

"Мы подали обвинения, так как видим связь между властными полномочиями ответчика и жертвами", – цитирует издание прокурора.

Отмечается, что жертвы были значительно младше 72-летнего Людвигсена. К тому же один из них страдал от легкого психического недуга.

Следователи утверждают, что насилие происходило в доме министра, гостиничных номерах и правительственном офисе между 2011 и 2017 годами.

Напомним, что ранее в этом году в эпицентре сексуального скандала оказался один из самых популярных членов французского правительстваминистр комплексных экологических преобразований Николя Юло.

Кроме того, в прошлом году стало известно и о сексуальных домогательствах в Европарламенте.
Норвегия, изнасилование, мигранты, беженцы, Сексуальное домогательство
Источник:

"Сегодня"

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