Елизавета II уверена, что альянс Лондона и Вашингтона просуществует еще долгие годы

По словам британского монарха, визиты американских президентов всегда напоминают о тесной дружбе

Фото: AFP

Королева Великобритании Елизавета II считает, что альянс Лондона с Вашингтоном скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы. Об этом она заявила на банкете в Букингемском дворце, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи.

"Сегодня мы прославляем альянс, который помог обеспечить безопасность и процветание обоих наших народов на многие десятилетия и который, я верю, сохранится на многие годы вперед", — сказала Елизавета.

Монарх напомнила, что в произошедший 75 лет назад день высадки союзников и многократно после него вооруженные силы обеих стран "сражались плечом к плечу, чтобы защитить оберегаемые ценности свободы и демократии". Она отметила, что в XXI веке обе страны сталкиваются с новыми вызовами, и что отмечаемая 6 июня юбилейная дата напоминает обо всем, что Великобритания и США достигли благодаря тесному сотрудничеству друг с другом.

По словам британского монарха, "визиты американских президентов всегда напоминают о тесной и многолетней дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами". Она также напомнила, что свой первый государственный визит в США она совершила во времена президентства Дуайта Эйзенхауэра, который, находясь в годы Второй мировой во главе командования союзных британо-американских сил, непосредственно руководил их высадкой в Нормандии.

Напомним, что начавшийся в понедельник государственный визит Трампа в Великобританию завершится в среду, 5 июня. Государственный визит осуществляется по приглашению Ее Величества Елизаветы II.

Ранее мы писали, что мэр Лондона предложил недовольным победой Трампа американцам переехать в Британию.

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