ЕС хочет развязать в Ирландии новую гражданскую войну — Марин Ле Пен
Вооружённая борьба в Ирландии между противниками и сторонниками сохранения страной статуса британского доминиона проходила в 1922—1923 гг.
Условия сделки между Европейским Союзом и Великобританией в рамках Brexit, предложенные Брюсселем, преследуют цель развязать гражданскую войну в Ирландии, которая остается в ЕС. Такое мнение озвучила в эфире телеканала Бэ-эф-эм лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Евросоюз, должно быть, пытался возобновить в какой-то форме гражданскую войну в Ирландии. Возобновить конфликт, который существовал в Ирландии, да, я подтверждаю", — сказала политик во время обсуждения сделки о выходе Великобритании из ЕС.
Отметим, в процессе переговоров Великобритании и ЕС по соглашению о выходе, рассматривалось использование современных технологий для поддержания режима свободного передвижения людей и грузов через границу, однако она была отвергнута. Дублин и Брюссель продолжают настаивать на том, что все возможные альтернативы решения вопроса ирландской границы уже были изучены и "бэкстоп" является единственным способом избежать таможенных постов на острове Ирландия.
Ранее сообщалось, что Дублин готов отправить войска на границу с Северной Ирландией в случае жесткого Brexit.
Также напомним, что Европейский Союз не намерен пересматривать договор о Brexit, отвергая предложенные британским парламентом переговоры об изменении условий.
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