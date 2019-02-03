ЕС хочет развязать в Ирландии новую гражданскую войну — Марин Ле Пен

Вооружённая борьба в Ирландии между противниками и сторонниками сохранения страной статуса британского доминиона проходила в 1922—1923 гг.

Марин Ле Пен. Фото: AFP

ЕС хочет развязать в Ирландии новую гражданскую войну — Марин Ле Пен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6ee/1ed/5c56ee1ed6806.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6ee/1ed/5c56ee1ed6806.jpg 2019-02-03T15:36:12+02:00 Евросоюз Вооружённая борьба в Ирландии между противниками и сторонниками сохранения страной статуса британского доминиона проходила в 1922—1923 гг.

Условия сделки между Европейским Союзом и Великобританией в рамках Brexit, предложенные Брюсселем, преследуют цель развязать гражданскую войну в Ирландии, которая остается в ЕС. Такое мнение озвучила в эфире телеканала Бэ-эф-эм лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.



"Евросоюз, должно быть, пытался возобновить в какой-то форме гражданскую войну в Ирландии. Возобновить конфликт, который существовал в Ирландии, да, я подтверждаю", — сказала политик во время обсуждения сделки о выходе Великобритании из ЕС.

Отметим, в процессе переговоров Великобритании и ЕС по соглашению о выходе, рассматривалось использование современных технологий для поддержания режима свободного передвижения людей и грузов через границу, однако она была отвергнута. Дублин и Брюссель продолжают настаивать на том, что все возможные альтернативы решения вопроса ирландской границы уже были изучены и "бэкстоп" является единственным способом избежать таможенных постов на острове Ирландия.

Ранее сообщалось, что Дублин готов отправить войска на границу с Северной Ирландией в случае жесткого Brexit.

Также напомним, что Европейский Союз не намерен пересматривать договор о Brexit, отвергая предложенные британским парламентом переговоры об изменении условий.

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