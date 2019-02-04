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ЕС и Лондон могут договориться по ирландской границе – Меркель

Сегодня, 15:49

Канцлер отметила, что уже согласованное соглашение между ЕС и Лондоном не находится на повестке дня

Фото: AFP
ЕС и Лондон могут договориться по ирландской границе – Меркель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f81/cb1/5c3f81cb1b8ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f81/cb1/5c3f81cb1b8ca.jpg Евросоюз Канцлер отметила, что уже согласованное соглашение между ЕС и Лондоном не находится на повестке дня

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС и Великобритания смогут договориться по вопросу о границе между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Об этом в понедельник, 4 февраля, она сообщила в Токио на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Есть определенные возможности, которые позволят сохранить целостность внутреннего рынка" и одновременно удовлетворить "желание не иметь контроля на границе между Северной Ирландией и Ирландией", – отметила Меркель.

"Здесь нужно друг друга слушать", - считает она. Меркель отметила, что уже согласованное соглашение между ЕС и Лондоном "не находится на повестке дня".

"Мы не хотим больше открывать это соглашение", – подчеркнула она.

"Но у нас еще есть договоренность о будущих отношениях, и в рамках этих будущих отношений мы, разумеется, можем урегулировать вопросы, которые сейчас нужно обсуждать", – сказала канцлер.

Палата общин британского парламента в январе одобрила поправку к биллю о Brexit, касающуюся вопроса о границе между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

Это предложение подразумевает, что вместо предохранительного механизма по сохранению прозрачной границы ("бэкстоп"), вызывающего протесты в Великобритании, в соглашении будет упомянута некая "альтернативная договоренность", не допускающая появления жесткой границы на острове Ирландия.

В ответ на это Дублин вновь подчеркнул неизменность позиции Ирландии и ЕС в отношении соглашения о выходе и бэкстопа, отметив, что последние события усилили необходимость бэкстопа, который "был бы разумным и практически исполнимым".

Палата общин британского парламента в январе одобрила поправку к биллю о Brexit, касающуюся вопроса о границе между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Это предложение подразумевает, что вместо предохранительного механизма по сохранению прозрачной границы , вызывающего протесты в Великобритании, в соглашении будет упомянута некая "альтернативная договоренность", не допускающая появления жесткой границы на острове Ирландия.

В ответ на это Дублин вновь подчеркнул неизменность позиции Ирландии и ЕС в отношении соглашения о выходе и бэкстопа, отметив, что последние события усилили необходимость бэкстопа, который "был бы разумным и практически исполнимым".

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Тег Великобритания, Ирландия, Меркель, Brexit

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Источник:

ТАСС

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