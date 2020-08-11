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ЕС может наказать Беларусь, в Германии пригрозили санкциями

11 августа, 15:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Немецкий министр обратился к официальному Минску с призывом

Европейский Союз в 2016 году снял санкции с Беларуси, но теперь может их вернуть из-за ситуации с выборами и протестами в Минске и других городах.

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Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает УНИАН.

"Напомню, что ЕС отменил санкции против Беларуси, потому что та предприняла шаги в правильном направлении, например по освобождению политзаключенных. Однако мы очень серьезно должны обсудить в ЕС, можем ли мы перед лицом недавних событий, событий последних дней, оставить решение в силе или это должно быть каким-то образом вскоре пересмотрено", – сказал он.

Маас обратился к официальному Минску с призывом освободить задержанных активистов и журналистов, а также прекратить насилие.

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"Мы призываем, чтобы те, кто мирно и, пользуясь своими демократическими правами, вышли на улицы, – чтобы они были немедленно освобождены, поскольку демонстрантов арестовывали тоже. Это касается точно так же и журналистов, которые выполняют свою работу и которым не давали этого делать. Они тоже должны быть немедленно освобождены", – подчеркнул глава МИД Германии.

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Отметим, накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель готовит ответ Евросоюза и заявление 27 стран в рамках Совета ЕС на уровне министров иностранных дел относительно ситуации в Беларуси.

Как сообщали новости "Сегодня", в ЕС уже призывают провести саммит относительно событий в Беларуси. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Европейские страны осудили действия белорусской власти и призвали прекратить насилие против демонстрантов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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ЕС Беларусь санкции Хайко Маас
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