ЕС расширил санкционный список сторонников Асада: появились детали

Санкционный список теперь состоит из 270 физических и 72 юридических лиц

Башар Асад. Фото: instagram / syrianpresidency..

ЕС расширил санкционный список сторонников Асада: появились детали //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5cd/2f4/5c45cd2f4e8b9.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5cd/2f4/5c45cd2f4e8b9.jpg 2019-01-21T15:52:00+02:00 Евросоюз Санкционный список теперь состоит из 270 физических и 72 юридических лиц

В Европейском Союзе решили ввести санкции против 11 бизнесменов и 5 компаний за поддержку режима президента Сирии Башара аль-Асада. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Евросоюза.

"Совет ЕС добавил 11 влиятельных бизнесменов и 5 юридических лиц в список тех, против которых введены ограничительные меры за поддержку сирийского режима и его сторонников. Эти бизнесмены и компании имеют отношение к развитию роскошной недвижимости и других проектов, в которых заинтересован режим, и таких, как поддержка или получение прибыли от сирийского режима", – говорится в сообщении.

Санкционный список теперь состоит из 270 физических и 72 юридических лиц, на которых распространяются запрет на въезд в Евросоюз и замораживание активов. В то же время имена и национальность лиц не называются.

Санкции Евросоюза против сирийского режима также включают запрет на поставки нефти, ограничение на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, обнаруженных на территории стран ЕС, ограничение на экспорт оборудования и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также ограничение на экспорт оборудования и технологий для мониторинга или перехвата коммуникационной связи с интернета и телефонных разговоров.

Санкции против Сирии сначала были введены в 2001 году. Они ежегодно пересматриваются, в следующий раз такой пересмотр планируется осуществить до 1 июня.

Вы сейчас просматриваете новость " ЕС расширил санкционный список сторонников Асада: появились детали". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...