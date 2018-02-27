ЕСПЧ: девушке, жарившей яйца на "вечном огне", выплатят компенсацию

Европейский суд по правам человека постановил, что арест Анны Синьковой был незаконным. Однако решение украинских судов о признании ее преступницей за осквернение могилы Неизвестного солдата оспорено не было.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ, вынесенном во вторник 27 февраля.

Напомним, в 2010 году Анна Синькова приняла участие в перформансе, во время которого несколько человек жарили яичницу и сосиски на огне "вечного огня" на могиле Неизвестного солдата в Киеве. Позже видео было опубликовано на YouTube. Спустя некоторое время девушку арестовали по обвинению в хулиганстве.

Синькова провела под арестом три месяца, с 29 марта по 17 июня 2011 года, а впоследствии суд признал ее виновной в осквернении могилы и приговорил к трем годам условно.

В 2011 году Синькова пожаловалась в ЕСПЧ за нарушение своих прав. Европейский суд по правам человека в своем решении от 27 февраля отклонил жалобу Синьковой по ключевым пунктам.

"Суд не может согласиться с утверждением заявительницы о том, что ее поведение на мемориале не является презрительным по отношению к тем, в честь кого этот памятник был установлен", – говорится, в частности, в решении.

Суд, среди прочего, отметил, что "вечный огонь" – это не "просто газ", как на том настаивала заявительница.

Также страсбургский суд не нашел нарушений в первоначальном аресте девушки. В то же время тот факт, что ее держали в СИЗО почти месяц после того, как срок ареста истек (а после этого государство никак не возместило девушке ущерб), стал достаточным поводом, чтобы утверждать о нарушении Украиной Европейской конвенции по правам человека. Из-за этого эпизода Украина будет обязана выплатить Синьковой компенсацию в сумме 4000 евро.

Напомним, недавно Европейский суд по правам человека вынес одно из первых решений о нарушении прав граждан в результате конфликта на Донбассе.

В Минюсте ранее заявляли, что Украина на сегодня не имеет просроченных долгов по решениям Европейского суда по правам человека.

Напомним, Россия поставила рекорд по нарушениям прав человека. Так, в течение 2017 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге, вынес почти 300 решений о нарушении Россией Европейской конвенции по правам человека.



