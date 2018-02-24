Эстония празднует столетний юбилей независимости

Сегодня, 24 февраля, в Эстонии отмечают столетний юбилей независимости.

Как сообщили в государственной канцелярии страны, в этот день в знак праздника на зданиях будут вывешены флаги страны в столице и других городах.

Торжественные церемонии начались с восходом солнца в 7:33 с церемонии поднятия государственного флага на башню Длинный Герман в Таллине. С речью выступит спикер парламента Эйки Нестор. На церемонию приглашены члены парламента, правительства, зарубежные дипломаты, представители общественности.

Также будут возложены венки к монументу Освободительной войне 1918-1920 годов, пройдут богослужения.

Кроме того, состоится парад Сил обороны, в котором примут также участие военнослужащие Великобритании и Дании из состава боевой группы НАТО. Парад примет президент Керсти Кальюлайд, а командовать им будет глава Сил обороны Эстонии генерал Рихо Террас.

В торжественном марше примут участие около 1100 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, будут представлены все рода войск.

В случае благоприятной погоды пролетят вертолеты и самолеты ВВС и пограничной охраны Эстонии, а также два вертолета США UH-60 Black Hawk с авиабазы Эмари под Таллином, а также три истребителя Eurofighter ВВС Италии и два истребителя ВВС Дании F-16 с базы в литовском Шауляе. Завершит пролет авиации эскадрилья из восьми истребителей ВВС США.

Итог торжествам подведет вечерний прием президента Кальюлайд в национальном музее Эстонии в городе Тарту.

Отметим, что подготовленная Комитетом спасения Эстонии Декларация независимости или Манифест ко всем народам страны была напечатана и распространена в Ревеле (Таллине) 24 февраля 1918 года. Эта дата и отмечается как День независимости Эстонии.

Напомним, ранее столетний юбилей независимости отметили в Литве.

В торжествах принял участие и президент Украины Петр Порошенко, который сделал уникальный подарок.