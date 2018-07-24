Еврокомиссия оштрафовала крупных производителей электроники на 111 млн евро

Компании штрафовали магазины, которые продавали электронику по ценам ниже, чем хотелось производителям

Европейская комиссия оштрафовала четырех производителей потребительской электроники – Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer, – за фиксирование минимальных розничных цен в партнерских интернет-магазинах.

В Еврокомиссии определили это, как нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Общая сумма штрафов превысила 111 млн евро, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"В результате действий, предпринятых этими четырьмя компаниями, миллионы европейских потребителей платили повышенные цены за кухонную технику, фены, ноутбуки, наушники и многие другие продукты, что незаконно согласно антимонопольным правилам ЕС", – заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

В результате расследования Еврокомиссия выяснила, что если интернет-магазины продавали технику дешевле, чем хотелось производителям, их ждали штрафные меры вплоть до прекращения поставок.

Ранее сообщалось, что компания Google была оштрафована Европейской комиссией на рекордную сумму в 4,3 миллиарда евро. Google обвиняют в нарушениях антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.

Сумма, которую требую взыскать с Google, оказалась самым большим антимонопольным штрафом, который когда-либо взимали европейские органы по вопросам конкуренции из одной компании.

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По мнению Еврокомиссии, Android занимает лидирующие позиции среди мобильных операционных систем в Европе, и этим несправедливо усиливает продвижение своих сервисов среди конкурентов.

Предустановленные сервисы Gmail, Google Maps и браузер Chrome дополнительно препятствуют выбору потребителя и подрывают честную конкуренцию.

В Еврокомиссии также считают несправедливым, что компания может рекламировать свои объявления в новых программах для смартфонов больше, чем любой другой конкурент.