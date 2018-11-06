Европа станет главной жертвой ракетного спора США и России – Макрон

Сегодня, 09:40

Европа уже семь десятков лет живет в беспрецедентных условиях мира, заявил президент Франции

Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) поставит под угрозу безопасность Европы. Об этом заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции "Европа-1".

"Когда я вижу, что президент США Дональд Трамп заявил несколько недель назад о выходе из важного договора о разоружении, который был заключен, напомню это, после серьезного ракетного кризиса середины 1980-х годов в Европе, то для меня ясно, что главной жертвой в этом случае становится Европа и ее безопасность. И в этом я не преувеличиваю, я объективно смотрю на ситуацию, в которой мы находимся – мы находимся в Европе, которая уже семь десятков лет живет в беспрецедентных условиях мира, но которая сегодня разбита на части в результате роста национализма. Мы живем в мире, в котором вновь появляются опасные тенденции в результате перевооружения крупных держав. Поэтому нам и нужна более сильная Европа", - сказал Макрон.

Напомним, мир заговорил о новой гонке вооружений между РФ и США после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о намерении вывести Штаты из Договора о РСМД. Он обвинил Россию и Китай в невыполнении своих обязательств согласно Договору и разработке ракет. Позже он даже пригрозил нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю.

В свою очередь в Кремле считают действия американцев началом гонки вооружений и объяснили, чем грозит выход США из ракетного Договора. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что как только США выйдут из Договора, ответом РФ будет наращивание своего ракетного потенциала.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на днях, что США, судя по всему, уже приняли решение о выходе из ДРСМД и объявят об этом официально уже в ближайшее время.

В ЕС считают, что мир стоит на пороге новой "гонки вооружений". Европейцы напомнили, что 30 лет назад удалось закончить "холодную войну" Москвы с Западом благодаря ракетному договору. А теперь это стабильность может быть нарушена.

В 2017 году исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как 8 декабря 1987-го генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган договорились не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. В итоге, до 1991 года Россия и США ликвидировали около 2700 ракет.
Россия, США, РСМД, Макрон, ДРСМД
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп сомневается в возможности встречи с Путиным в Париже

Вчера, 21:43

По словам главы Белого дома, он планирует провести переговоры с Путиным во время саммита G20 в Аргентине

Другие страны

Фото: Pixabay

В Китае сделали четкое заявление по выходу США из ракетного договора с Россией

Вчера, 10:49

Односторонний выход Вашингтона из Договора будет иметь многосторонний негативный эффект
Загрузка...

Евросоюз

Гайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

Крах ядерного договора: в Германии предложили новый вариант по контролю вооружений

4 Ноября, 10:35

Один лишь Договор о РСМД не сможет гарантировать безопасность в мире, считает Хайко Маас

Россия

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров: США скоро официально объявят о выходе из ядерного договора

2 Ноября, 12:04

Российский министр отметил, что Москва заинтересована в продолжении действия Договора

Политика

Бен Ходжес. Фото: AFP

Единственная ядерная угроза – это Россия: в США назвали причины выхода из ДРСМД

1 Ноября, 05:17

Ходжес ответил на "угрозы" Путина, что Европа рискует, размещая у себя американские ракеты

США

Ракетный договор пока действует. фото geopolitica.ru

Россия на переговорах с НАТО сделала заявление по ракетному решению США

31 Октября, 20:11

Москва признала, что не хочет разрыва ракетного договора с Соединенными Штатами
Загрузка...