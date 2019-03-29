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Европарламент объявил "войну" выхлопным газам

Сегодня, 14:34

"Норму" будут рассчитывать как средний показатель выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя

Европарламент объявил "войну" выхлопным газам Евросоюз «Норму» будут рассчитывать как средний показатель выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя

Автомобили в Европейском Союзе станут более дружественными для окружающей среды, поскольку Европарламент ужесточил нормы выбросов углекислого газа.

Так, производители легковушек должны сократить их выбросы в воздух на 37%, грузовиков – на 31%. В целом, экологическая стратегия рассчитана до 2030 года.

Кроме того, в качестве промежуточной цели обе группы транспортных средств должны сократить выброс на 15% к 2025 году.

"Норма" рассчитывается как средний показатель выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя. .

Теперь этот документ должны утвердить лидеры Евросоюза и опубликовать в официальном издании ЕС.

В то же время, автопроизводителям трудно выполнять даже нынешние требования – к 2021 году они должны довести выбросы углекислого газа до 95 г/км, но на данный момент этот показатель составляет 118,5 г/км.

Напомним, что установленный предел считается компромиссом между Еврокомиссией, которая требовала снизить выбросы до 30%, Европарламентом, который настаивал на 40%, и странами ЕС, часть которых разделилась между 30% и 35%.

Кроме того, мы писали, что представители стран ЕС добивались сокращения выбросов углекислого газа для легковых автомобилей на 35% к 2030 году, а для фургонов – на 30%.

Также сообщалось, что в прошлом декабре в Украине вырос так называемый "эконалог" на промышленные выбросы.

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Тег экология, Европарламент, машина, автомобиль, углекислый газ, выхлопы, автопроизводство

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