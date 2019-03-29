Европарламент объявил "войну" выхлопным газам
"Норму" будут рассчитывать как средний показатель выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя
Автомобили в Европейском Союзе станут более дружественными для окружающей среды, поскольку Европарламент ужесточил нормы выбросов углекислого газа.
Так, производители легковушек должны сократить их выбросы в воздух на 37%, грузовиков – на 31%. В целом, экологическая стратегия рассчитана до 2030 года.
Кроме того, в качестве промежуточной цели обе группы транспортных средств должны сократить выброс на 15% к 2025 году.
"Норма" рассчитывается как средний показатель выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя. .
Теперь этот документ должны утвердить лидеры Евросоюза и опубликовать в официальном издании ЕС.
В то же время, автопроизводителям трудно выполнять даже нынешние требования – к 2021 году они должны довести выбросы углекислого газа до 95 г/км, но на данный момент этот показатель составляет 118,5 г/км.
Напомним, что установленный предел считается компромиссом между Еврокомиссией, которая требовала снизить выбросы до 30%, Европарламентом, который настаивал на 40%, и странами ЕС, часть которых разделилась между 30% и 35%.
Кроме того, мы писали, что представители стран ЕС добивались сокращения выбросов углекислого газа для легковых автомобилей на 35% к 2030 году, а для фургонов – на 30%.
Также сообщалось, что в прошлом декабре в Украине вырос так называемый "эконалог" на промышленные выбросы.
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