Европарламент объявил "войну" выхлопным газам

"Норму" будут рассчитывать как средний показатель выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя

Европарламент объявил "войну" выхлопным газам 2019-03-29T14:34:00+02:00 Евросоюз «Норму» будут рассчитывать как средний показатель выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя

Автомобили в Европейском Союзе станут более дружественными для окружающей среды, поскольку Европарламент ужесточил нормы выбросов углекислого газа.

Так, производители легковушек должны сократить их выбросы в воздух на 37%, грузовиков – на 31%. В целом, экологическая стратегия рассчитана до 2030 года.

Кроме того, в качестве промежуточной цели обе группы транспортных средств должны сократить выброс на 15% к 2025 году.

"Норма" рассчитывается как средний показатель выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя. .

Теперь этот документ должны утвердить лидеры Евросоюза и опубликовать в официальном издании ЕС.

В то же время, автопроизводителям трудно выполнять даже нынешние требования – к 2021 году они должны довести выбросы углекислого газа до 95 г/км, но на данный момент этот показатель составляет 118,5 г/км.

Напомним, что установленный предел считается компромиссом между Еврокомиссией, которая требовала снизить выбросы до 30%, Европарламентом, который настаивал на 40%, и странами ЕС, часть которых разделилась между 30% и 35%.

Кроме того, мы писали, что представители стран ЕС добивались сокращения выбросов углекислого газа для легковых автомобилей на 35% к 2030 году, а для фургонов – на 30%.

Также сообщалось, что в прошлом декабре в Украине вырос так называемый "эконалог" на промышленные выбросы.

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