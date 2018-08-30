Европарламент оценит, как Украина выполняет Соглашение об ассоциации

Сначала проект резолюции будет рассмотрен на заседании Комитета по иностранным делам, а затем вынесен на голосование всех политических групп в Европарламенте

Европейский парламент в первой половине октября планирует рассмотреть и принять резолюцию о прогрессе Украины в имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом говорится в сообщении Комитета Европейского парламента по иностранным делам.

"Комитет Европейского парламента по иностранным делам продолжит подводить итоги усилий Украины, Грузии и Молдовы в проведении реформ, имплементации соглашений об ассоциации. Голосование за соответствующие резолюции запланировано на первую половину октября", – говорится в сообщении.

Сначала проект резолюции будет рассмотрен на заседании Комитета по иностранным делам, а затем вынесен на голосование всех политических групп в Европарламенте.

Напомним, 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации Украина-ЕС вступило в силу в полном объеме.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению к общим ценностям. Экономическая часть соглашения, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Соглашение об ассоциации с Украиной – самое амбициозное за всю историю ЕС.