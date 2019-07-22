Евросоюз отказался выдавать визы крымчанам с российскими паспортами

Дипломат заявил, что ЕС не признал и не признает аннексию Крыма Россией

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Евросоюз не намерен ставить шенгенские визы крымчанам в паспорта, выданные Россией после 2014 года.

Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

Дипломат заявил, что ЕС "не признал и не признает" аннексию Крыма Россией. "Поэтому российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой", – сказал Эдерер.

По его словам, существует два способа получения шенгенской визы жителями Крыма. "Первый – для жителей Крыма, у которых есть проездные документы, выданные там российскими властями до незаконной аннексии. Второй способ – следующий: многие жители Крыма имеют украинский паспорт или могут его получить, поскольку Украина по-прежнему считает жителей Крыма украинскими гражданами. И жители Крыма могут использовать эти украинские не биометрические паспорта", – указал он.

При этом Эдерер отметил, что в обоих случаях крымчанам "следует обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России". "Кстати, а если у них есть биометрический украинский паспорт, то они могут совершать безвизовые поездки в страны Шенгенского пространства, поскольку для украинцев с биометрическими паспортами действует безвизовый режим. И этот безвизовый режим существует с 2017 года", – добавил дипломат.

Ранее также стало известно, что безвизом с ЕС воспользовались два миллиона украинцев. Кроме того, более чем за год безвиза с Евросоюзом украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов.

Также сообщалось, что сейчас обсуждается вопрос введения безвизового режима между Украиной и Кореей.

Специалисты отмечают, что место в индексе паспортов мира может помочь усилить экономику Украины:

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