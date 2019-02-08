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Евросоюз разработал новые санкции за кибератаки

Сегодня, 10:42

В ЕС растет беспокойство относительно растущей китайской и российской угрозы

Фото: AFP
Евросоюз разработал новые санкции за кибератаки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg Евросоюз В ЕС растет беспокойство относительно растущей китайской и российской угрозы

Евросоюз разработал новые санкции за кабератаки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.

Новые санкции ЕС намерен вводить против иностранных юридических и физических лиц, ответственных за утечку данных, кражу интеллектуальной собственности, атаки на ИТ-инфраструктуру и похищение секретной информации.

Ожидается, что представители 28 стран ЕС встретятся 8 февраля в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы расширения режима санкций. Этот шаг происходит на фоне растущей тревоги по предполагаемой китайской и российской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе активно обсуждают внедрение механизма санкций за проведение кибератак.

Сейчас идет речь об обычном наборе инструментов ЕС для ответа на нарушения безопасности, такие как запрет на въезд, замораживание активов и тому подобное.

Также мы писали, что главы государств и правительств 28 стран Евросоюза призвали Брюссель разработать меры по борьбе с кибератаками с помощью санкций.

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Тег Евросоюз, санкции, кибератака

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