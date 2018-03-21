Финские пограничники сняли на видео спасение олененка на заледеневшем озере

Сегодня, 02:45

Детеныш беспомощно распластался на льду, и в этот момент его заметили патрульные погранслужбы


Финские пограничники вытащили застрявшего на замерзшем озере олененка. Детеныш беспомощно распластался на льду, и в этот момент его заметили патрульные.

Схватив малыша за загривок, финские пограничиники помогли ему добраться до берега. Как только олененок почувствовал почву под ногами, он тут же бросился в лес.

Ранее мы писали о том, что проехавшаяся по льду черная корова из Китая стала звездой сети. На видео животное проезжает по обледеневшей дороге около ста метров и пытается удержаться на ногах, однако неудачно.

А в начале 2018 года в национальном парке Shallotte River Swamp Park в Северной Каролине, США несколько аллигаторов вмерзли в лед из-за аномально холодной погоды. Об этом сообщается на официальной странице заповедника в Facebook.

Как рассказал генеральный директор парка Джордж Говард, рептилии впали в спячку, высунув нос наружу, чтобы можно было дышать. По его словам, животные при этом понижают температуру тела и замедляют обмен веществ.

Кроме того, мы показывали видео операции по спасению кошки, которая вмерзла лапами и хвостом в лед.
животные, Финляндия, пограничники, лед, олень
Источник:

"Сегодня"

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