Франция и Германия объяснили, почему "ядерная сделка" с Ираном нужна миру
Главы МИД стран заявили, что Париж и Берлин решительно настроены на сохранение соглашения с Тегераном
И Франция, и Германия выступают за сохранение сделки по иранскому атому, несмотря на позицию президента США Дональда Трампа, заявил в понедельник, 7 мая, глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
"Мы решительно настроены на сохранение сделки, так как это соглашение обеспечивает защиту от распространения ядерного оружия", – рассказал французский министр на совместной пресс-конференции в Берлине с главой МИД Германии Хейко Маасом.
В свою очередь министр иностранных дел Германии отметил, что Берлин тоже не видит никаких причин для разрыва соглашения и будет делать все возможное, чтобы сохранить его.
"Мы по-прежнему убеждены, что это соглашение делает мир безопаснее", – сказал Маас, объявив, что Германия опасается, что провал соглашения приведет к "эскалации напряженности".
Напомним, ранее лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились с тем, что ядерная сделка с Ираном является наилучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном. Они договорились, что соглашение должно быть расширено на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет.
Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры.
Также ранее сообщалось, что Иран отказался вести переговоры по ядерному соглашению.
Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Президент США Дональд Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта. Он должен объявить свое решение 12 мая.