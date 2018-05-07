Франция и Германия объяснили, почему "ядерная сделка" с Ираном нужна миру

Вчера, 18:13

Главы МИД стран заявили, что Париж и Берлин решительно настроены на сохранение соглашения с Тегераном

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

И Франция, и Германия выступают за сохранение сделки по иранскому атому, несмотря на позицию президента США Дональда Трампа, заявил в понедельник, 7 мая, глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы решительно настроены на сохранение сделки, так как это соглашение обеспечивает защиту от распространения ядерного оружия", – рассказал французский министр на совместной пресс-конференции в Берлине с главой МИД Германии Хейко Маасом.

В свою очередь министр иностранных дел Германии отметил, что Берлин тоже не видит никаких причин для разрыва соглашения и будет делать все возможное, чтобы сохранить его.

"Мы по-прежнему убеждены, что это соглашение делает мир безопаснее", – сказал Маас, объявив, что Германия опасается, что провал соглашения приведет к "эскалации напряженности".

Напомним, ранее лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились с тем, что ядерная сделка с Ираном является наилучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном. Они договорились, что соглашение должно быть расширено на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет.

Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры.

Также ранее сообщалось, что Иран отказался вести переговоры по ядерному соглашению.

Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Президент США Дональд Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта. Он должен объявить свое решение 12 мая.
Германия, Иран, Франция, мид, ядерное оружие, Дональд Трамп
Источник:

Интерфакс

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