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Франция и Италия предложили создать новую систему распределения мигрантов в ЕС

20 сентября, 00:35

Макрон провел в Риме переговоры с премьер-министром Италии

/ Фото: Getty Images

Франция и Италия призвали создать новую систему для автоматического перераспределения мигрантов на территории ЕС из-за того, что количество людей, въезжающих в Европу, растет.

Об этом сообщает ВВС.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не проявил достаточной солидарности со странами, которые первыми принимают прибывших, и действующая система особенно несправедлива в отношении Италии.

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Макрон в среду, 18 сентября, провел в Риме переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Позже лидеры заявили, что ЕС должен ввести более справедливую систему приема мигрантов, оставшихся в Средиземном море.

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Ранее сообщалось, что Евросоюз перечислил Турции 5,6 из 6 млрд евро, обещанных за закрытие границ страны для стремящихся в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

На волне острого миграционного кризиса 2015 года Евросоюз пообещал Турции 6 млрд евро на покрытие связанных с приемом мигрантов издержек в обмен на закрытие своих границ для мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, стремящихся в Европу. Помимо денег, Брюссель пообещал Анкаре активизировать переговоры о безвизовом режиме, чего не было сделано в связи с отказом Турции смягчать свое антитеррористическое законодательство. Кроме того, Брюссель пообещал ускорить переговоры по приему Турции в ЕС, которые к настоящему моменту оказались фактически заблокированными, в том числе под предлогом нелегальной геологоразведочной деятельности Турции на шельфе Кипра.

Закрытие Турцией своих границ в 2016 году позволило приостановить восточный маршрут, по которому мигранты попадали в ЕС через Турцию, Грецию и страны Балкан. Западный же миграционный маршрут – через Ливию и Средиземное море – в Италию продолжает действовать до сих пор.

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