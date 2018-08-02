Германия сняла запрет на воссоединение семей беженцев

Сегодня, 15:15

В 2016 году немецкое правительство приостановило право приглашать самых близких членов семьи, ищущих убежища

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Германии частично восстановили воссоединения семей для некоторых беженцев, установив ограничения в 1000 человек в месяц. Об этом сообщает Euractiv.

В 2016 году немецкое правительство приостановило право приглашать самых близких членов семьи, ищущих убежища, которым предоставлена ограниченная защита, в попытке уменьшить нагрузку на социальных работников.

Этот запрет не касался заявителей, которым предоставили полный статус беженца, поскольку они имеют конституционное право приглашать свои семьи к себе.

Консерваторы канцлера Германии Ангелы Меркель и социал-демократы согласились на компромисс по частичной отмене запрета с 1 августа.

"Новое правило позволяет нам достичь баланса между возможностями интеграции общества, человечностью и безопасностью. Это важный элемент стратегии правительства по миграции", – заявил министр внутренних дел Хорст Зеегофер.

Но "зеленые", а также христианские благотворительные организации говорят, что новые правила являются несправедливыми, поскольку они устанавливают неопределенные параметры по выбору тысячи человек в месяц.

Чиновники миграционной службы при отборе кандидатов должны учитывать продолжительность разлуки между родственниками, возраст близких за пределами Германии, рассуждения по охране здоровья и безопасности.

Кроме того, беженцы, которые приложили усилия для интеграции с помощью языковых курсов, обучения и работы, будут определяться приоритетными для приглашения членов своей семьи.

Как сообщалось, канцлеру Германии Ангеле Меркель и главе МВД страны Хорсту Зеехоферу, которые представляют две наиболее влиятельные политсилы в Германии (соответственно, партии ХДС и ХСС), удалось прийти к согласию по вопросу миграционной политики, что сняло угрозу распада правящей коалиции.

Отметим, ранее Зеехофер жаловался, что "больше не может" работать с Меркель, раскритиковав ее за недостаточно решительные действия по разрешению миграционного кризиса в Германии.

В рамках достигнутого компромисса правительство Германии создаст специальные миграционные центры около своих границ, чтобы заявления тех, кто может получить статус беженца, рассматривались максимально быстро.
закон, Германия, семья, беженцы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Хорст Зеегофер. Фото: AFP

Миграционный конфликт в ЕС: Еврокомиссия обратилась к партнерам Меркель по коалиции

25 Июня, 11:57

В ходе внеочередного саммита по вопросам миграции лидерам стран ЕС не удалось выработать общее решение по беженцам

Евросоюз

Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

Спеццентры для беженцев в Германии: появилась реакция ЕС

3 Июля, 15:00

Юнкер отметил, что пока не знает, что эти договоренности означают на практике
Загрузка...

Евросоюз

Фото: vedomosti-ua.com

В Германии приговорили к длительному заключению группировку, нападавшую на беженцев

7 Марта, 18:30

Их обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, а также попытке убийства

Евросоюз

фото AFP

Меркель назвала дедлайн пребывания беженцев в транзитных центрах

5 Июля, 02:44

Пребывание в центрах в течение двух суток не будет считаться формальным нахождением на территории ФРГ
Загрузка...