Германия сняла запрет на воссоединение семей беженцев

В Германии частично восстановили воссоединения семей для некоторых беженцев, установив ограничения в 1000 человек в месяц. Об этом сообщает Euractiv.

В 2016 году немецкое правительство приостановило право приглашать самых близких членов семьи, ищущих убежища, которым предоставлена ограниченная защита, в попытке уменьшить нагрузку на социальных работников.

Этот запрет не касался заявителей, которым предоставили полный статус беженца, поскольку они имеют конституционное право приглашать свои семьи к себе.

Консерваторы канцлера Германии Ангелы Меркель и социал-демократы согласились на компромисс по частичной отмене запрета с 1 августа.

"Новое правило позволяет нам достичь баланса между возможностями интеграции общества, человечностью и безопасностью. Это важный элемент стратегии правительства по миграции", – заявил министр внутренних дел Хорст Зеегофер.

Но "зеленые", а также христианские благотворительные организации говорят, что новые правила являются несправедливыми, поскольку они устанавливают неопределенные параметры по выбору тысячи человек в месяц.

Чиновники миграционной службы при отборе кандидатов должны учитывать продолжительность разлуки между родственниками, возраст близких за пределами Германии, рассуждения по охране здоровья и безопасности.

Кроме того, беженцы, которые приложили усилия для интеграции с помощью языковых курсов, обучения и работы, будут определяться приоритетными для приглашения членов своей семьи.

Как сообщалось, канцлеру Германии Ангеле Меркель и главе МВД страны Хорсту Зеехоферу, которые представляют две наиболее влиятельные политсилы в Германии (соответственно, партии ХДС и ХСС), удалось прийти к согласию по вопросу миграционной политики, что сняло угрозу распада правящей коалиции.

Отметим, ранее Зеехофер жаловался, что "больше не может" работать с Меркель, раскритиковав ее за недостаточно решительные действия по разрешению миграционного кризиса в Германии.

В рамках достигнутого компромисса правительство Германии создаст специальные миграционные центры около своих границ, чтобы заявления тех, кто может получить статус беженца, рассматривались максимально быстро.