Глава МИД Литвы сообщил неприятную для Грузии и Украины новость о НАТО

Развязанные Кремлем конфликты мешают возможности этих государств сблизиться с европейскими экономическими структурами и структурами безопасности

В ближайшее время Грузия, которая хочет вступить в НАТО, не сможет это сделать. Об этом 7 августа заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает "Польское радио".

"Это будущее (Грузии в НАТО) туманно, но мы призываем Грузию последовательно проводить реформы и, когда наступит момент политических решений, страна будет готова", – сказал Линкявичюс.

Литовский министр напомнил, что Грузия не является единственной страной на постсоветском пространстве, демонстрирует инициативу стать членом Североатлантического альянса.

"Этого хотят также Украина, Молдова и Армения, но развязанные Кремлем территориальные и этнические конфликты очень мешают возможности этих государств сблизиться с европейскими экономическими структурами и структурами безопасности", – сказал глава МИД Литвы.

Отметим, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия в будущем обретет членство в Альянсе.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что вопрос членства Украины и Грузии в НАТО будет обсуждаться Украиной, Грузией и действующими членами НАТО, а Россия не должна вмешиваться в этот процесс.

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Отметим, президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада поддержит его инициативу о закреплении в Конституции курса страны на интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО.



