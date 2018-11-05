Игры престолов по-бельгийски: суд поддержал "бастарда" отрекшегося монарха

Сегодня, 01:52

Судья встал на сторону художницы Дельфины Боэль, которая шесть лет судится за право называться дочерью бывшего короля

Фото: AFP
Фото: AFP

У бывшего монарха Бельгии Альберта II есть три месяца, чтобы пройти тест на установление отцовства, говорится в постановлении, которое апелляционный суд Брюсселя вынес 5 ноября.

Как пишет RTBF, таким образом, судья встал на сторону художницы Дельфины Боэль, которая называет себя внебрачной дочерью короля, и признал, что Жак Боэль, который указан как ее биологический отец, таковым не является.

Стоит отметить, что женщина уже 6 лет пытается добиться от суда ордера на прохождение Альбертом теста на отцовство. Когда суд первой инстанции ей отказал, женщина подала апелляцию.

В феврале 2016 года Конституционный суд Бельгии признал ее право добиваться установления отцовства экс-монарха.

Интерес Боэль очевиден – для членов монаршей семьи законом предусмотрены различные привилегии.

В то же время адвокат бывшего короля уже предупредил, что они обратятся в кассационный суд.

Напомним, что в июле 2013 года Альберт Второй отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа.

Также мы писали о смерти королевы Фабиолы, супруги покойного короля бельгийцев Бодуэна.
Бельгия, король, монарх, Дельфина Боэль, Альберт II
Источник:

"Сегодня"

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