Италия согласилась принимать мигрантов, но недолго

Вчера, 11:40

Правительство Италии объяснило это желанием "работать на общих позициях с партнерами из ЕС и НАТО"

Фото: AFP
Фото: AFP

Несмотря на прошлую категоричность, новое правительство Италии согласилось с остальными странами Евросоюза разделить бремя, которое давит на содружество в последние годы.

Как сообщает BBC, после переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом, состоявшихся 23 июля в Берлине, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что его страна примет беженцев из африканских стран.

На данный момент страны Европейского союза участвуют в военно-морской операции "София", в рамках которой спасенных мигрантов доставляют в итальянские порты, что по объяснимым причинам возмутило Рим.

Моаверо-Миланези и Маас пришли к соглашению, что в течение ближайших пяти недель будет разработан новый свод правил, исключающих возможность доставки всех мигрантов в одну страну. До той поры Италия согласна принимать спасенных беженцев.

Глава итальянской дипломатии назвал это решение демонстрацией желания Рима "работать на общих позициях с партнерами из ЕС и НАТО".

"Мы ожидаем, что все государства ЕС будут уважать существующие соглашения, в том числе и спасения в море", – прокомментировал этот компромисс Маас.

Как сообщалось ранее, правительство Италии добивается от ЕС, чтобы корабли, участвующие в спасательных операциях, доставляли спасенных в Средиземном море мигрантов в порты других стран.

Кроме того, 29 июня премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что его страна не будет принимать мигрантов, ранее прибывших на территорию ЕС и уже проживают на территории Германии.
Италия, ЕС, море, беженцы, маас
Источник:

ВВС

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