Италия выдвинула ультиматум по миссии ЕС в Средиземноморье "София"
Согласно правилам миссии «София», все спасенные в море мигранты высаживаются только в Италии
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини настаивает на изменении регламента миссии ЕС в Средиземноморье "София". В противном случае она не имеет право на существование, заявил он в среду в эфире радиостанции "Радио-1 РАИ".
"Согласно правилам миссии "София", все спасенные в море мигранты высаживаются только в Италии. "Гениальное" соглашение, подписанное правительством Маттео Ренци (2014-2016), уж не знаю, в обмен на что. Или изменится регламент, или эта миссия будет закрыта", – сказал Сальвини.
Во вторник стало известно, что Германия прекратит участие в миссии "София" по патрулированию Средиземного моря. Как указывают в этой связи итальянские СМИ, германские власти приняли такое решение из-за жесткой антимиграционной политики Рима. Правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться прекращения потока мигрантов, прибывающих в страну преимущественно из африканских стран и не подпадающих под статус беженцев. В этих целяхСальвини распорядился не принимать в итальянских портах корабли со спасенными мигрантами не только неправительственных организаций, но и разных миссий, а также провел закон, ограничивающий права на получение убежища в Италии.
Ранее Италия уже поднимала вопрос о пересмотре оперативного плана европейской миссии "София", занимающейся спасением мигрантов в Средиземноморье и борьбой с незаконными перевозчиками. В частности, предлагалось ввести механизм ротации европейских портов для приема мигрантов. Несмотря на ряд принятых решений на уровне ЕС, фактически договоренности о распределении мигрантов между европейскими странами не действуют.
С момента своего создания под эгидой Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2015 году силами "Софии", в которой участвуют все страны ЕС за исключением Словакии и Дании, были спасены почти 49 тыс. мигрантов и задержаны более 150 незаконных перевозчиков. Кроме того, в задачи миссии входит подготовка сотрудников береговой охраны Ливии.
По данным ООН, с начала 2018 года в Средиземном море погибли более 1300 человек, которые пытались бежать из Ливии в Италию или Мальту на лодках.
Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН во время заседания в понедельник, 17 декабря, в Нью-Йорке окончательно утвердила миграционный пакт. Во время голосования документ поддержали 181 из 193 стран-членов. США и Венгрия проголосовали против, три страны воздержались от голосования, представители других стран отсутствовали на заседании.
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