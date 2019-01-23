Италия выдвинула ультиматум по миссии ЕС в Средиземноморье "София"

Согласно правилам миссии «София», все спасенные в море мигранты высаживаются только в Италии

Фото: AFP

Италия выдвинула ультиматум по миссии ЕС в Средиземноморье "София" //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/832/b84/5c4832b84d337.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/832/b84/5c4832b84d337.jpg 2019-01-23T11:25:00+02:00 Евросоюз Согласно правилам миссии «София», все спасенные в море мигранты высаживаются только в Италии

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини настаивает на изменении регламента миссии ЕС в Средиземноморье "София". В противном случае она не имеет право на существование, заявил он в среду в эфире радиостанции "Радио-1 РАИ".

"Согласно правилам миссии "София", все спасенные в море мигранты высаживаются только в Италии. "Гениальное" соглашение, подписанное правительством Маттео Ренци (2014-2016), уж не знаю, в обмен на что. Или изменится регламент, или эта миссия будет закрыта", – сказал Сальвини.

Во вторник стало известно, что Германия прекратит участие в миссии "София" по патрулированию Средиземного моря. Как указывают в этой связи итальянские СМИ, германские власти приняли такое решение из-за жесткой антимиграционной политики Рима. Правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться прекращения потока мигрантов, прибывающих в страну преимущественно из африканских стран и не подпадающих под статус беженцев. В этих целяхСальвини распорядился не принимать в итальянских портах корабли со спасенными мигрантами не только неправительственных организаций, но и разных миссий, а также провел закон, ограничивающий права на получение убежища в Италии.

Ранее Италия уже поднимала вопрос о пересмотре оперативного плана европейской миссии "София", занимающейся спасением мигрантов в Средиземноморье и борьбой с незаконными перевозчиками. В частности, предлагалось ввести механизм ротации европейских портов для приема мигрантов. Несмотря на ряд принятых решений на уровне ЕС, фактически договоренности о распределении мигрантов между европейскими странами не действуют.

С момента своего создания под эгидой Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2015 году силами "Софии", в которой участвуют все страны ЕС за исключением Словакии и Дании, были спасены почти 49 тыс. мигрантов и задержаны более 150 незаконных перевозчиков. Кроме того, в задачи миссии входит подготовка сотрудников береговой охраны Ливии.

По данным ООН, с начала 2018 года в Средиземном море погибли более 1300 человек, которые пытались бежать из Ливии в Италию или Мальту на лодках.

Как сообщалось, Генеральная Ассамблея ООН во время заседания в понедельник, 17 декабря, в Нью-Йорке окончательно утвердила миграционный пакт. Во время голосования документ поддержали 181 из 193 стран-членов. США и Венгрия проголосовали против, три страны воздержались от голосования, представители других стран отсутствовали на заседании.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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