Итальянца оштрафовали на четыре тысячи евро за пробежку на пляже

В Италии действуют жесткие ограничения в связи со вспышкой коронавируса

В Италии за нарушение карантина, введенного из-за вспышки коронавируса,выписали штраф на четыре тысячи евро мужчине, решившему заняться пробежкой по пляжу. Это произошло в городе Пескара, на Адриатическом побережье.

О нарушении стало известно из видеозаписей в интернете. Правоохранители установили личность бегуна, после чего и оштрафовали его.

Карантинный режимдействует в охваченной коронавирусом Италии уже более месяца. Заниматься спортом под открытым небом запрещено. А от дома позволяют отходить не дальше, чем на 200 метров. Кроме штрафа, нарушителям карантина также угрожает ограничение воли – до трех месяцев. Страна занимает третье место в мире по числу зараженных, после США и Испании. Коронавирусом в Италии, по состоянию на 15 апреля, заразились 165 155 человек. Из них 21 645 человек умерли.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая.

В то же время, в регионах, которые меньше пострадали от пандемии, уже разрешено возобновить деятельность некоторых торговых предприятий, включая магазины, которые продают книги, канцтовары и детскую одежду. В то же время, здесь действуют жесткие правила гигиены и ограничения количества клиентов, которых можно обслуживать одновременно.

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