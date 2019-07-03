Из элитного ресторана в Париже украли вина на 600 тысяч евро
Среди украденных дорогостоящих вин – Petrus и Romanee-Conti
Неизвестные похитили из парижского ресторана около 150 бутылок элитного вина, общая стоимость которых может достигать 600 тысяч евро, сообщаетво вторник The Guardian.
Инцидент произошел в ресторане Michel Rostang, который имеет две мишленовские звезды. Он расположен в центральной части Парижа, близ Триумфальной арки.
По данным СМИ, кража произошла еще 1 июля. Похитители пробрались в винный погреб ресторана, где в настоящее время идет ремонт. Для этого они вырыли небольшой подземный ход диаметром около 50 см.
Среди украденных дорогостоящих вин – Petrus и Romanee-Conti.
Парижская полиция приступила к расследованию. Это не первый случай крупной кражи люксовых алкогольных напитков во французской столице. В ноябре 2017 года из-за бутика в Париже были украдены 69 бутылок изысканного виски на общую стоимость около €700 тысяч.
Как сообщалось, ранее в Париже пятеро неизвестных ограбили ювелирный магазин в отеле Ritz, вытащив ювелирные изделия на сумму более 4 млн евро.
Ранее сообщалось, что в Париже вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин на миллион евро.
Также в Париже из бутика Chanel вынесли сумки на 360 тысяч евро.
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