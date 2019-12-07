Как готовятся к Новому году в мире: экологическая елка в Эстонии и президентские огни на главной елке США

А в Венгрии Санта-Клаус спустился в аквариум и установил елку для акул

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Экологическое Рождество приближается! Елку из пластиковых канистр установили в одном из эстонских городов. А в Венгрии Санта уже начал свой зимний поход ... с местного океанариума. Где еще и как готовятся к зимним праздникам – в международном обзоре.

Привычным "хо-хо-хо" этот Санта о своем приходе не уведомит, зато во всем остальном он настоящий зимний благодетель. Спустился на трехметровую глубину, чтобы установить елку в аквариуме… С акулами. Конечно, с заранее покормленными. А их здесь семь особей. Как справляются с хищными рыбами, дайвер рассказал тогда, как выбрался на поверхность.

Дэвид Дербак, биолог, дайвер:

"Ранее мы спускались в аквариум, чтобы покормить акул, но теперь кормим с поверхности, с помощью специальной техники. Мы даже приучили их подплывать по очереди, а не толкаться".

В Эстонии в этом году решили сделать Рождество зеленее в экологическом смысле. Елки не рубили. Зато собрали пластиковые канистры и из них сделали инсталляцию в виде дерева. Обычно в такой таре продают на заправках бензин. А после использования – выбрасывают. А так подарили им вторую жизнь.

А те, кому все же нравится классическое Рождество, могут отправиться в Ватикан. Перед резиденцией Папы Римского установили двадцати шести метровую елку, а рядом с ней и праздничный вертеп. Композиция отражает рождение Иисуса Христа в яслях. И елка, и вертеп простоят до 12 января: это день Крещения Господня по западному обряду.

В Штатах иллюминации на рождественских деревьях включаются всю неделю: у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, в Вашингтоне, рядом с Конгрессом. И без елки на лужайке Белого дома праздник был бы неполным. Огни на ней зажгли президент США Дональд Трамп и его жена Мелания. Традиция взяла свое начало в 1923 году и с тех пор ее ни разу не нарушали.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали, как у нас готовятся к Новому году 2020 и когда зажгут главную новогоднюю елку в Киеве. Главная красавица будет украшена 750 игрушками в виде конфет и 4 километрами гирлянд. Длина елки – 30 метров, ширина – 35 метров, а вес будет достигать более 100 тонн.

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